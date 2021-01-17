كوبا سود أمريكانا – نهائي أرجنتيني تاريخي برعاية كريسبو.. وتكرار لإنجاز بيليه

الأحد، 17 يناير 2021 - 04:52

كتب : FilGoal

بريان روميرو - ديفينسا إي خوستيسيا

تأهل ديفينسا إي خوستيسيا الأرجنتيني إلى نهائي كوبا سود أمريكانا، بفوزه على ضيفه كوكيمبو يونايتد التشيلي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في إياب نصف النهائي على ملعب نوربيرتو توماجيو بـ بوينوس آيريس.

ليضرب ديفينسا إي خوستيسيا موعدا ناريا في النهائي مع مواطنه لانوس يوم السبت المقبل على ملعب ماريو كيمبس في مدينة قرطبة الأرجنتينية.

واستفاد ديفينسا إي خوستيسيا من تعادله ذهابا في أرض كوكيمبو يونايتد دون أهداف، ليتأهل بعد انتصاره إيابا في ملعبه.

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وتعد بطولة كوبا سود أمريكانا هي البطولة الثانية للأندية في أمريكا الجنوبية، وهي المكافئة للدوري الأوروبي أو كأس الكونفدرالية.

ومنذ انطلاق البطولة عام 2002، لم يحدث أن التقى فريقان من نفس الدولة في المباراة النهائية، ليكون نهائي نسخة 2020 –الذي يقام في يناير 2021 بسبب الجائحة- هو حدث تاريخي يحدث للمرة الأولى.

كما أنه ثامن نهائي أرجنتيني خالص في تاريخ مسابقات أمريكا الجنوبية عموما.

وسجّل أهداف ديفينسا إي خوستيسيا: فرانسيسكو بيتزيني في الدقيقة 11، وبريان روميرو في الدقائق 20، و23، و44.

فيما سجّل روبين فارفان ولاوتارو بالاسيوس هدفي الضيوف في الدقيقتين 8 و62.

ليصير روميرو هو ثالث لاعب يسجل "هاتريك" في الشوط الأول لنصف نهائي بطولة قارية في أمريكا الجنوبية على مر التاريخ.

الأول هو الملك بيليه الذي فعلها مع سانتوس في شباك بوتافوجو بنصف نهائي كوبا أمريكا 1963.

والثاني هو بالينيا مع كروزيرو الذي سجل ثلاثيته في شباك كولوكولو بمسابقة سوبركوبا جواو هافيلانج عام 1996.

وتصدر الأرجنتيني روميرو (29 عاما) قائمة هدافي البطولة برصيد 9 أهداف سجلها مع إندبندينتي وديفينسا إي خوستيسيا.

ويشرف المهاجم التاريخي لمنتخب الأرجنتين، هيرنان كريسبو، على تدريب ديفينسا إي خوستيسيا، فيما يقود لويس زوبيلديا –مدرب ديبورتيفو ألافيس الأسبق- فريق لانوس.

ولم يسبق لـ ديفينسا إي خوستيسيا الفوز بأي لقب على مدار تاريخه، ويعد أفضل إنجاز قاري حققه في السابق هو الوصول لربع نهائي كوبا سود أمريكانا 2018.

في المقابل، سبق لـ لانوس حصد اللقب عام 2013 بانتصاره وقتها على بونتي بريتا البرازيلي.

ويلعب الفائز بـ كوبا سود أمريكا في ريكوبا سود أمريكانا (ما يوازي كأس السوبر) أمام بطل كوبا ليبرتادوريس الذي سيكون سانتوس البرازيلي أو مواطنه بالميراس.

كوبا سود أمريكانا
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