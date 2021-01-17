أحمد سمير: أهدافي في الزمالك تعويض لظلمي هناك.. وأحلم باللعب للأهلي

الأحد، 17 يناير 2021 - 03:40

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش - أحمد سمير

قال أحمد سمير لاعب طلائع الجيش إنه تعرض للظلم في الزمالك، وكشف عن رغبته في اللعب للأهلي.

وصرّح سمير عبر أون تايم سبورتس 1: "لم أحصل على فرصتي كاملة في الزمالك وتعرضت للظلم".

وأضاف: "كنا قد فزنا بثنائية الدوري والكأس وتم إبلاغ بعض اللاعبين بحصولهم على إجازة، واتضح بعدها أن هؤلاء هم من سيرحلون، كنت حزينا للطريقة التي رحلت بها، لم يكن هناك سبب واضح لرحيلي، لكن هذه هي كرة القدم".

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وتابع: "تم إبلاغنا عبر الهاتف بقرار الرحيل ولم يقل لنا أحد شكرا".

وكشف: "نادم على عدم اكتمال خطوة انتقالي إلى مرسيليا، لكن هذا هو النصيب".

وواصل: "ألعب مباريات كثيرة بنفس أسلوب مبارياتي أمام الزمالك، لكن لا يكون التوفيق حليفي ولا أسجل، أو أحيانا التركيز بالكامل يكون منصبا على مبارياتنا أمام الزمالك والأهلي".

وأوضح: "أمام الزمالك ألعب ببعض الغيرة بسبب الموقف الذي حدث لي، أو ربما ربنا يعوضني عن الظلم الذي تعرضت له، لا أستاهل ما حدث".

وأكمل: "جمهور الزمالك؟ أعاني فترة بعد التسجيل في مرمى الزمالك، وأقول ربما هذا لحبهم في النادي، لكن الأمر يزيد عن حده، أنا لم أضيّع على الزمالك كأس العالم، من الطبيعي أن ألعب على الفوز أمامه، فهذا عملي وأولويتي حاليا طلائع الجيش".

وأضاف: "تم إخباري أن اسمي مطروح داخل الأهلي خصوصا لتعويض جيرالدو وأحمد الشيخ لأني ألعب بالقدم اليسرى، لكن حتى لو حدثت مفاوضات لم أكن سأستطيع طلب الرحيل من إدارة الجيش بسبب الوضع الحالي الذي يمر به الفريق".

وشدد: "أتمنى اللعب للأهلي يوما ما، أي شخص يحلم بارتداء قميص الأهلي، هذا هدف من أهدافي وأعمل على تحقيقه".

واعترف: "لو وصلني عرضين من الأهلي والزمالك؟ سيكون الزمالك بعيدا عني بعض الشيء حاليا بسبب الحساسية مع جمهوره، كما أنني جربت الزمالك ولم أنجح ولم أتأقلم مع النادي وجمهوره".

وأتم: "خطوة الأهلي ستكون أفضل وتفيدني أكثر الفترة المقبلة".

أحمد سمير (26 عاما) لعب في الزمالك بين 2014 و2017، فترة خرج خلالها معارا إلى الإسماعيلي والمصري، قبل أن يرحل إلى وادي دجلة بشكل نهائي.

ويلعب سمير في طلائع الجيش منذ 2018، وسجّل 6 أهداف في شباك الزمالك، وهو أكثر نادٍ هز شباكه في مسيرته.

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