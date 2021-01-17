كأس إسبانيا – ألميريا ينكّل بـ ألافيس.. وإشبيلية يعبر في الوقت الإضافي

تأهل إشبيلية إلى دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، بفوزه الصعب على مضيفه ليجانيس بهدفٍ دون رد مساء السبت.

وأقيمت المباراة على ملعب واندا متروبوليتانو الخاص بـ أتليتكو مدريد، بسبب تضرر ملعب بوتاركي الخاص بـ ليجانيس نتيجة العاصفة الثلجية التي ضربت العاصمة مدريد في الأسبوع الماضي.

وصمد ليجانيس فريق الدرجة الثانية أمام إشبيلية لتمتد المباراة إلى الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي 0-0.

لكن الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس سجّل هدف الانتصار الثمين في الدقيقة 96، ليعبر بالأندلسيين إلى الدور التالي.

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وفي مباراة أخرى بنفس الدور، سحق ألميريا فريق الدرجة الثانية، نظيره ديبورتيفو ألافيس من الدرجة الأولى، بخمسة أهداف دون رد على ملعب دورة ألعاب البحر المتوسط.

وسجّل النيجيري عمر صادق هدفين لـ ألميريا، وأضاف أجر أكيتشي الثالث، وسجل رودريجو باتاليا بالخطأ في مرماه، واختتم خوان فيار الأهداف من ركلة جزاء.

ليتلقى ألافيس أكبر هزيمة في تاريخه من فريق درجة ثانية منذ سقوطه أمام أتليتكو مدريد عام 1932.

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كما تأهل بلد الوليد بفوزه الصعب على مضيفه بينيا ديبورتيفا من الدرجة الثالثة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

الفريق المغمور صاحب الأرض تقدّم بهدف في الدقيقة 13 عن طريق فيرناندو أندرادا.

لكن بلد الوليد عاد في النتيجة بالدقيقة 62 بواسطة القائد ميتشل من ركلة جزاء، لتمتد المباراة إلى وقتٍ إضافي.

بلد الوليد استفاد من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 96 سجلها بنجاح روكي ميسا، قبل أن يضيف بنفسه الثالث في الدقيقة 112، وأخيرا اختتم أوسكار بلانو الرباعية في الدقيقة 116.

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وفي مفاجأة أخرى، ودّع قادش المسابقة بخسارته أمام جيرونا من الدرجة الثانية بهدفين دون رد في ملعب مونتيليفي.

وسجّل فاليري هدفي الفريق الكتالوني في الدقيقتين 48 و58، ليطيح بالكتيبة الأندلسية من المسابقة.

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ونجا ليفانتي من مفاجأة فوينلابرادا فريق الدرجة الثانية، وتجاوزه بركلات الجزاء الترجيحية في ملعب لاس روزاس.

ليفانتي تقدّم في الدقيقة 19 بهدف عكسي سجله أنطونيو جلاودر، قبل أن يدرك فوينلابرادا التعادل في الدقيقة 68 بواسطة بورخا جراسيس.

وفي ركلات الترجيح أهدر جراسيس نفسه وزميله كريستوبال، ليفوز ليفانتي 4-2.

وودع فوينلابرادا كأس ملك إسبانيا بركلات الجزاء الترجيحية للموسم الثالث على التوالي.

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وفي آخر مباريات اليوم، ودع إلتشي فريق الدرجة الأولى أمام رايو فايكانو فريق الدرجة الثانية، بسقوطه أمامه بهدفين دون رد في لاس روزاس.

ولم يستطع رايو استضافة المباراة في ملعبه فايكاس لتضرره البالغ من العاصفة الثلجية، لكن هذا لم يمنعه من تحقيق الفوز الثمين.

وسجّل البرتغالي بيبي –لاعب مانشستر يونايتد الأسبق- الهدف الأول في الدقيقة 36، قبل أن يقتل أليخاندرو كاتينا المباراة بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 78.

وتقام دفعة ثانية من المباريات اليوم الأحد، وتنهي كل مباريات الدور يوم الخميس المقبل.

وتقام قرعة الدور المقبل يوم الجمعة بعد تحديد كل المتأهلين.