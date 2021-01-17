عصام عبد الفتاح: تقنية حكم الفيديو بها العديد من المشكلات.. خط التسلل ليس واضحا

الأحد، 17 يناير 2021 - 00:35

كتب : FilGoal

تقنية الفيديو - var - إنبي - طلائع الجيش

يرى عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق أن تقنية الحكم الفيديو المساعد لا تزال تحتاج للتطوير في الدوري المصري.

وأسندت اللجنة الثلاثية المشرفة على اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، تطوير تقنية حكم الفيديو المساعد لعصام عبد الفتاح.

وقال عصام عبد الفتاح لقناة صدى البلد: "أحمد مجاهد تحدث معي بشأن تطوير تقنية حكم الفيديو المساعد".

وأضاف "تحدثنا في جميع الأمور الخاصة بالتقنية، وهناك العديد من المشكلات في تنفيذ التقنية".

وأكمل "خط التسلل على سبيل المثال، يجب أن يكون أكثر وضوحا".

وأتم "سأقدم تقريرا نهائيا له بعد شهر من الآن، ولكني لن أتحدث أو أفصح عن أمور أخرى تخص التقنية حتى موعد تقديم التقرير".

ويُطبق حكم الفيديو المساعد في الدوري المصري من الدور الثاني للموسم الماضي.

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