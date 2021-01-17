من أجل فيرخينيا.. سيدات أتليتكو مدريد يحصدن السوبر الإسباني

الأحد، 17 يناير 2021 - 00:35

كتب : زكي السعيد

سيدات أتليتكو مدريد

فاز أتليتكو مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني للسيدات، بانتصاره على ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد على ملعب دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة ألميريا.

سجل أهداف أتليتكو مدريد دينا كاستيانوس في الدقيقة 18، والكاميرونية أجارا نتشوت في الدقيقتين 22 و23.

ليحصد فريق السيدات في أتليتكو مدريد لقبه الأول على الإطلاق في كأس السوبر، واللقب الخامس تاريخيا في العموم.

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وكان أتليتكو مدريد قد تجاوز برشلونة في مباراة مجنونة بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي، فيما فاز ليفانتي على لوجرونيو 3-1.

أمّا اللقطة الأهم والأكثر تأثيرا، فكانت لحظة التتويج ورفع كأس البطولة، والتي عرفت ظهور فيرخينيا تورّيسيّا لاعبة أتليتكو مدريد المصابة بسرطان المخ.

أماندا سامبيدرو قائدة أتليتكو مدريد قامت باستدعاء فيرخينيا إلى المنصة الشرفية، وجعلتها ترفع كأس البطولة المُهداة إليها.

فيرخينيا (26 عاما) واحدة من أهم لاعبات كرة القدم الإسبانية في السنوات الأخيرة، إذ لعبت لـ برشلونة ومونبلييه قبل القدوم إلى أتليتكو في 2019، كما مثّلت منتخب سيدات لا روخا في 65 مباراة دولية وشاركت معه في كأسي عالم.

لكنها أعلنت إصابتها بسرطان المخ في مايو 2020 وخضعت لجراحة ناجحة في نفس الشهر، قبل أن تبدأ رحلة العلاج الكيميائي.

وكان دييجو كوستا المهاجم السابق لفريق الرجال، قد أهدى أحد أهدافه لـ فيرخينيا في يونيو الماضي ورفع قميصها.

أتليتكو مدريد في إسبانيا
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