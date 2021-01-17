سان جيرمان يتجاوز "هفوة" الحساب الرسمي ويقهر أنجيه دون مدرب

فاز باريس سان جيرمان على مضيفه أنجيه بهدفٍ دون رد في ملعب رايمون كوبا، بالجولة 20 من الدوري الفرنسي.

وسجّل الظهير لايفين كورزاوا هدف المباراة الوحيد في الربع الأخير من اللقاء.

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 42 نقطة ويتصدّر الجدول مؤقتا بفارق نقطتين عن أوليمبيك ليون الذي لم يخض مباراته هذه الجولة حتى الآن.

فيما تجمّد رصيد أنجيه عند 30 نقطة في المركز السابع، وفوّت فرصة القفز إلى المركز الخامس مؤقتا.

وخاض باريس سان جيرمان المباراة دون مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المصاب بفيروس كورونا، ليتولى مساعده خيسوس بيريز قيادة الفريق فنيا.

في المقابل، قاد ستيفان مولان فريقه أنجيه في المباراة رقم 200 بالدوري الفرنسي، وهو أقدم مدرب مع فريق واحد في الدوريات الخمس الكبرى، إذ تولى مهمته عام 2011.

وشهدت الدقائق التي تسبق المباراة بعض الارتباك من جانب باريس سان جيرمان، إذ أعلن الحساب الرسمي للنادي عن تواجد الهولندي ميشيل باكر في التشكيل الأساسي كظهير أيسر، وكورزاوا كقلب دفاع.

لكن بعدها أجرى الحساب تعديلا على التشكيل وأوضح أن القائد ماركينيوس هو الذي يشارك وليس باكر الذي سيتواجد على مقاعد البدلاء، خطوة بررتها إذاعة مونت كارلو الفرنسية بخطأ من جانب حساب سان جيرمان.

⚠️ La composition officielle est modifiée.@marquinhos_m5 est titulaire et portera le brassard. Mitchel Bakker est sur le banc des remplaçants.#SCOPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 16, 2021

الطريف أنه مع تعديل التشكيل، بات كورزاوا هو الظهير الأيسر بدلا من باكر، ومن هذا المركز استفاد لاحقا بالتواجد في مكان سمح له بتسجيل هدف النقاط الثلاث.

وواجه سان جيرمان صعوبات كبيرة خلال اللقاء، وكاد أن يتلقى الهدف الأول في الدقيقة 52 برأسية لوي ديوني لولا تصدٍ مميز من حارسه كيلور نافاس.

في المقابل، أهدر كيليان مبابي انفرادا صريحا في الدقيقة 55 بعد تمريرة نيمار، إذ تصدى له الحارس بول بيرناردوني باقتدار.

ومباشرة بعد أن أجرى بيريز تبديل –ربما بتعليمات من بوكيتينو- بدخول ماورو إيكاردي بدلا من مويس كين، نجح سان جيرمان في التسجيل عن طريق كورزاوا بالدقيقة 70 الذي أطلق تسديدة رائعة على الطائر سكنت شباك أنجيه، وحصدت نقاط المباراة لحامل اللقب.