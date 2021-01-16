النرويج تعيد سويسرا إلى أرض الواقع

السبت، 16 يناير 2021 - 23:31

كتب : FilGoal

النرويج - سويسرا - الصورة من الحساب الرسمي لـ مصر 2021

فاز منتخب النرويج على سويسرا بنتيجة 31-25 في صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

لتحصد النرويج أول نقطتين في البطولة بعد هزيمتها في الجولة الأولى أمام فرنسا.

فيما خسرت سويسرا لأول مرة بعد فوزها المثير على النمسا بالجولة الأولى، ساعات قليلة فقط عقب وصولها إلى مصر لتعويض الولايات المتحدة الأمريكية، انتصار تلقى إشادات واسعة بسبب صعوبة الظروف المحيطة به.

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وأنهت النرويج الشوط الأول متقدمة بنتيجة 17-13، قبل أن توسّع الفارق في الشوط الثاني إلى 6 أهداف رغم بداية سويسرا الجيدة في المباراة.

وتألق ساندر ساجوسن لاعب النرويج بتسجيله 11 هدفا لبلاده وحصد جائزة رجل المباراة، كما تصدى توربيورن بيرجيرود حارس النرويج لـ 11 تسديدة بنسبة نجاح 34%.

وتلعب النرويج مباراتها المقبلة أمام النمسا يوم الإثنين، وفوزها أو تعادلها يؤهل رسميا سويسرا دون النظر لنتيجة الأخيرة في مباراتها مع فرنسا بنفس اليوم.

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