مونديال اليد - أيسلندا تشعل المجموعة السادسة بانتصار كبير على الجزائر

السبت، 16 يناير 2021 - 23:18

كتب : FilGoal

أيسلندا - الجزائر - الصورة من الحساب الرسمي لـ مصر 2021

فاز منتخب أيسلندا على الجزائر بنتيجة 39-24 في صالة العاصمة الإدارية الجديدة، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

لتشتعل المجموعة السادسة بعد أن حصدت أيسلندا أول نقطتين، وتجمّد رصيد الجزائر عند نقطتين، فيما تتصدر البرتغال المجموعة بـ 4 نقاط، ويتذيل المغرب الترتيب دون رصيد.

وانتهى الشوط الأول بتقدُم أيسلندا بفارق كبير، إذ سجلت نتيجة 22-10 على حساب الجزائر، قبل أن يتسع الفارق أكثر في الشوط الثاني.

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وفاز الأيسلندي بياركي مار إليسون بجائزة رجل المباراة بعد تسجيله 12 هدفا من 13 محاولة بنسبة نجاح 92%

وتلعب أيسلندا مباراتها المقبلة أمام المغرب يوم الإثنين، وانتصارها أو تعادلها سيعني تأهل الجزائر تلقائيا بغض النظر عن نتيجة مباراتها أمام البرتغال.

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