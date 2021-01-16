أسوان يعلن تحديد ملعب بتروسبورت لمباراة الزمالك

أعلن نادي أسوان عن إقامة مباراته ضد الزمالك على ملعب بتروسبورت في الأسبوع التاسع للدوري المصري والتي ستقام يوم 23 يناير المقبل.

وكان من المحدد لعب المباراة على ستاد أسوان، لكن الفريق قرر لعب المباراة على ملعب بتروسبورت.

وأوضح أسوان أن اختيار الملعب جاء "بعد تشاور أحمد سليمان رئيس النادي مع لجنة الكرة بالفريق" بحسب ما جاء في بيان النادي.

ويأتي سبب اختيار ستاد بتروسبورت لعدم جاهزية ستاد أسوان وضيق الوقت لتنفيذ تقنية حكم الفيديو المساعد.

ويحتل أسوان المركز الـ13 في ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط من 7 مباريات.