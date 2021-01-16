مجموعة مصر – السويد تنتزع الصدارة بفوز كبير على تشيلي

السبت، 16 يناير 2021 - 23:10

كتب : أحمد العريان

السويد - تشيلي - كأس العالم لليد 2021

انتزعت السويد صدارة المجموعة السابعة من كأس العالم لكرة اليد بعد الفوز على تشيلي بنتيجة كبيرة.

وفازت السويد على تشيلي بنتيجة 41-26 على صالة استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.

السويد أنهت الشوط الأول بفارق 4 أهداف، وبنتيجة 20-16.

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في شوط المباراة الثاني زاد الفارق إلى 15 هدفا، لينتهي اللقاء بفوز السويد 41-16.

الفوز منح السويد صدارة المجموعة بفارق هدفين عن مصر، إذ ارتفع رصيد السويد إلى 4 نقاط وفارق أهداف +27، مقابل 4 نقاط لمصر وفارق أهداف +25.

في المقابل تجمد رصيد تشيلي عند لا شيء من النقاط، وبالتساوي مع مقدونيا الشمالية، ليكون اللقاء المقبل بينهما هو ما سيحدد المتأهل بينهما رفقة مصر والسويد إلى الدور الرئيسي.

مصر تواجه السويد يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة. مباراة ستحدد رصيد كل فريق في بداية مشوار الدور الرئيسي للبطولة، فيما ستلعب تشيلي مع مقدونيا الشمالية.

مونديال اليد السويد تشيلي
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