بعد اتهامه بالعنصرية.. ديشامب: لن أنسى ما قاله بنزيمة عني

السبت، 16 يناير 2021 - 22:57

كتب : محرر في الجول

كريم بنزيمة - ديديه ديشامب - منتخب فرنسا

أكد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا أنه لن ينسى اتهام كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد له بالعنصرية.

ولم ينضم بنزيمة لمنتخب فرنسا منذ عام 2015، بعد اتهامه في قضية ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا.

عدم ضم بنزيمة للمنتخب جعله يصرح لصحيفة "ماركا" عام 2016، ويقول: "ديشامب رضخ لضغوط جزء عنصري من فرنسا".

ورغم مرور ما يقارب من 5 سنوات على التصريح، إلا أن ديشامب لم ينسَ تصريحات بنزيمة.

وقال ديشامب لقناة "RTL" في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "لقد ترك حديثه بصمة. حتى لو مر وقت طويل لن أنسى ما قاله".

وأضاف "الأمر لم يتعلق ببنزيمة وحده، بل هناك عددا من الأشخاص قاموا بتهديد عائلتي".

وكان منزل ديشامب قد تعرض للهجوم وحاول مدرب فرنسا مقاضاة بنزيمة بسبب تصريحاته لكن القضاء الفرنسي رفض الدعوى القضائية.

ولعب بنزيمة 81 مباراة دولية مع فرنسا سجل بها 27 هدفا وسجل 18.

استبعاد بنزيمة من المنتخب الفرنسي فوّت عليه فرصة تحقيق كأس العالم عام 2018 والتي حققها الديوك في روسيا بعد الفوز على كرواتيا في النهائي.

كريم بنزيمة منتخب فرنسا ريال مدريد
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