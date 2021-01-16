بعد 4 أيام من ظهوره الأول.. الدحيل يعلن التعاقد مع "المهندس" أولونجا

أعلن نادي الدحيل القطري عن ضم الكيني مايكل أولونجا قادما من كاشيوا ريسول الياباني في سوق الانتقالات الشتوية.

وذكر نادي الدحيل أن أولونجا وقّع على عقد يبقيه في النادي القطري لمدة 3 سنوات.

ويأتي الإعلان الرسمي للدحيل بعد 4 أيام كاملة من الظهور الأول لـ أولونجا مع الفريق في مواجهة السد يوم الثلاثاء الماضي.

وشارك أولونجا أساسيا في المباراة وخرج في الشوط الثاني خلال خسارة فريقه الجديد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام كتيبة تشابي هيرنانديز.

ويدعّم الدحيل صفوفه استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية على أرض قطر شهر فبراير المقبل.

وكان الدحيل قد ضم لاعب الوسط الإيراني علي كريمي قادما من قطر في انتقالات يناير.

أولونجا (26 عاما) مهاجم كيني يبلغ طوله 193 سم، وقد حقق نجاحات كبيرة في الدوري الياباني.

وخاض أولونجا 78 مباراة مع كاشيوا ريسول، سجّل خلالها 61 هدفا وصنع 15، وقاده للصعود إلى الدوري الممتاز في 2019، قبل أن يحصد جائزة هداف الدوري الممتاز في 2020 وكذلك جائزة أحسن لاعب في البطولة.

وسبق لـ أولونجا التنقل بين عدة أندية في قارات مختلفة، أبرزها توسكر وجور ماهيا في بلاده كينيا، وجيرونا الإسباني.

ويمتلك أولونجا 40 مباراة دولية مع كينيا سجّل خلالها 18 هدفا، منها ثنائية في شباك تنزانيا بكأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر.

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ويُلقَب أولونجا بـ "المهندس" لدراسته الهندسة الجغرافية المكانية في المرحلة الجامعية.