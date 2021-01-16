حسن وليد: كنت بحاجة لمباراة مقدونيا بعد غياب شهر

عبر حسن وليد قداح لاعب منتخب مصر عن سعادته بجائزة رجل المباراة أمام مقدونيا، لما ستمنحه له من دفعة فيما هو قادم.

مصر فازت على مقدونيا الشمالية بنتيجة 38-19 في الجولة الثانية للمجموعة السابعة من كأس العالم لليد مصر 2021.

وقال حسن وليد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "كنت بحاجة إلى جائزة رجل المباراة اليوم لكي أعود لأجواء كرة اليد مجددا بعد شهر من الغياب للإصابة ثم لـ كورونا".

وأضاف "بجانب أنها مباراتي الثانية فقط في كأس العالم، فبالتالي هي ذكرى جيدة".

رجل المباراة أتبع "كنا نركز على تلك المباراة من قبل بداية البطولة لأننا نعلم أنهم منتخب قوي، وأنها ستكون مباراة هامة بالنسبة لنا".

وأتم "حققنا الهدف المنشود اليوم بالفوز وبنتيجة جيدة، وسنحاول تحقيق المزيد فيما هو قادم".

وحصل حسن وليد على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر ومقدونيا الشمالية بعد تسجيل 6 أهداف من 8 تصويبات على المرمى.

لاعب الزمالك كان قد حصد جائزة هداف كأس العالم للناشئين، والتي حصدت مصر لقبها عام 2020.