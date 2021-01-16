العين يضم الياباني ناكاجيما من بورتو

السبت، 16 يناير 2021 - 21:56

كتب : FilGoal

شويا ناكاجيما - العين

أعلن نادي العين الإماراتي عن التعاقد مع شويا ناكاجيما قادما من بورتو البرتغالي في سوق الانتقالات الشتوية.

وينضم الياباني ناكاجيما إلى العين بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر، ويرتدي القميص رقم 22.

ناكاجيما (26 عاما) يجيد اللعب كجناح وكمهاجم متأخر، وينضم لتدعيم الخط الأمامي للعين.

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ويعد ناكاجيما الياباني الثاني في قائمة العين بعد مواطنه المخضرم تسوكاسا شيوتاني.

وبالتالي تضم قائمة محترفي العين: الأنجولي ويلسون إدواردو، والكازاخستاني بويرجان إسلام خان، والتوجولي كودجو لابا، بالإضافة إلى الثنائي الياباني: ناكاجيما، وشيوتاني.

ويسمح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بقيد أي عدد من الأجانب، بشرط أن يتواجد 4 فقط بحد أقصى في نفس الوقت على أرض الملعب خلال المباراة.

وبالتالي ومع انضمام ناكاجيما، لن يكون البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين قادرا على الاعتماد على كل محترفيه في نفس الوقت إذا لم يرحل أحدهم خلال السوق الشتوية الجارية.

وانضم ناكاجيما إلى بورتو في صيف 2019 قادما من الدحيل القطري مقابل 12 مليون يورو.

وخاض ناكاجيما إجمالا مع بورتو 37 مباراة، سجّل خلالها هدفا وحيدا وصنع 4، وفاز معه بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي.

ويمتلك ناكاجيما 19 مباراة دولية مع منتخب اليابان سجل خلالها 5 أهداف، وشارك معه في منافسات كوبا أمريكا 2019 وسجل خلالها هدفا.

وساهم ناكاجيما في تتويج اليابان بكأس آسيا تحت 23 عاما في 2016، وشارك مع محاربي الساموراي في دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو وسجل هدفا.

ويحتل العين المركز الخامس في الدوري الإماراتي برصيد 23 نقطة بفارق 9 نقاط كاملة عن الشارقة المتصدر، إذ لم يحقق الفوز إلا في 6 مباريات بعد مرور 13 جولة.

العين بورتو
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