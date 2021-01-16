مونديال اليد - لمصلحة مصر.. الاتحاد الروسي يهزم سلوفينيا ويتأهل للدور الرئيسي

فاز الاتحاد الروسي على سلوفينيا بنتيجة 31-25 على صالة استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من كأس العالم لكرة اليد، مصر 2021.

الفوز رفع رصيد الاتحاد الروسي إلى النقطة الثالثة في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثامنة خلف بيلاروسيا بفارق الأهداف، في حين تجمد رصيد سلوفينيا عند نقطتين في المركز الثالث.

بذلك، ضمنت منتخبات بيلاروسيا، والاتحاد الروسي، وسلوفينيا التأهل إلى الدور الرئيسي من البطولة، فيما ودعت كوريا الجنوبية البطولة وتحولت إلى كأس الرئيس.

مصر في الدور الرئيسي

في الدور الرئيسي، ستكون الفرق المتأهلة عن مجموعة مصر (السابعة) رفقة المنتخبات المتأهلة عن المجموعة الثامنة.

تلك النتيجة أهلت منتخبات بيلاروسيا، والاتحاد الروسي، وسلوفينيا إلى مجموعة مصر في الدور الرئيسي، بانتظار المتأهلين الآخرين عن مجموعة مصر بين السويد، وتشيلي، ومقدونيا.

ستكون مجموعة مصر كالتالي في الدور الرئيسي كالتالي:

مصر

بيلاروسيا

الاتحاد الروسي

سلوفينيا

السويد/تشيلي/مقدونيا (اثنين منهم)

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كل منتخب يلعب مع منتخبات المجموعة الأخرى فقط.

وكل منتخب يصعد بالنقاط التي حصل عليها من الفرق المتأهلة معه.

بالتالي. مصر ستصعد بنقطتين على الأقل، بانتظار نتيجة مباراتها مع السويد في الجولة المقبل.

في المقابل وبعد نتيجة الاتحاد الروسي مع سلوفينيا، فلن يصل أي فريق من المجموعة الأخرى إلى أكثر من 3 نقاط في الدور الرئيسي.

فوز مصر على السويد سيمنح الفراعنة أفضلية بصدارة المجموعة في الدور الرئيسي قبل خوض الـ 3 مباريات، ويسهل من مهمة التأهل إلى ربع النهائي.

يذكر أن دولة روسيا تشارك في البطولة تحت اسم (الاتحاد الروسي)، ضمن قواعد صارمة وضعها الاتحاد الدولي لكرة اليد، للسماح لهم بالمشاركة في البطولة.

القواعد الصارمة تتضمن مشاركتهم تحت اسم الاتحاد الروسي، وبشعار الاتحاد الروسي بدلا من علم روسيا دون كتابة. على أن يٌعزف نشيد الاتحاد الدولي عوضا عن النشيد الوطني الروسي.