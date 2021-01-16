مونديال اليد - "قفاز" فرنسا يعمّق جراح النمسا ويلحق بركب المتأهلين

السبت، 16 يناير 2021 - 21:06

كتب : زكي السعيد

فرنسا - النمسا - الصورة من الحساب الرسمي لـ مصر 2021

تأهل منتخب فرنسا إلى الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بفوزه على النمسا بنتيجة 35-28 في صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

لترفع فرنسا رصيدها إلى 4 نقاط بعد انتصارين من مباراتين، فيما تجمّد رصيد النمسا عند 0 من النقاط.

وتتأهل أول 3 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، فيما يلعب المنتخب صاحب المركز الرابع في كأس الرئيس.

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ويتحدد ترتيب وشكل المجموعة بشكل أكبر بعد إقامة مباراة سويسرا والنرويج التي تُلعَب مساء اليوم السبت على صالة الدكتور حسن مصطفى أيضا.

وأنهت فرنسا الشوط الأول متفوقة 17-13، قبل أن توسّع الفارق في الشوط الثاني إلى 7 أهداف.

وحصد فينسنت جيرار حارس مرمى منتخب فرنسا جائزة رجل المباراة بعد تصديه لـ 17 كرة بنسبة نجاح 39%.

فيما تألق توبياس فاجنر من جانب النمسا وسجّل 7 أهداف من 8 تسديدات أكثر من أي لاعب آخر في المباراة.

وتلعب فرنسا مباراتها المقبلة أمام سويسرا يوم الإثنين، فيما تواجه النمسا نظيرتها النرويج.

فرنسا النمسا مصر 2021 مونديال اليد
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