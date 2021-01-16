"قفاز" فرنسا يعمّق جراح النمسا ويلحق بركب المتأهلين

تأهل منتخب فرنسا إلى الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بفوزه على النمسا بنتيجة 35-28 في صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

لترفع فرنسا رصيدها إلى 4 نقاط بعد انتصارين من مباراتين، فيما تجمّد رصيد النمسا عند 0 من النقاط.

وتتأهل أول 3 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، فيما يلعب المنتخب صاحب المركز الرابع في كأس الرئيس.

39' : 17 - 25 | Les Bleus défendent bien et c'est Vincent Gérard qui fait gonfler la marque💪 #BleuetFier #AUTFRA pic.twitter.com/EE9cJJVMaf — Equipes France Hand (@FRAHandball) January 16, 2021

ويتحدد ترتيب وشكل المجموعة بشكل أكبر بعد إقامة مباراة سويسرا والنرويج التي تُلعَب مساء اليوم السبت على صالة الدكتور حسن مصطفى أيضا.

وأنهت فرنسا الشوط الأول متفوقة 17-13، قبل أن توسّع الفارق في الشوط الثاني إلى 7 أهداف.

🇫🇷 الأجواء على مقاعد بدلاء الخُبراء لا تختلف عن أرض الملعب، المنتخب الفرنسي مشتعل بكامل صفوفه 🔥#مصر2021 | #LesBleus pic.twitter.com/DRPz5p9Kgp — Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 16, 2021

وحصد فينسنت جيرار حارس مرمى منتخب فرنسا جائزة رجل المباراة بعد تصديه لـ 17 كرة بنسبة نجاح 39%.

🇫🇷 شعور رائع عندما تساهم تصدياتك في التأهل, أفضل لاعب في المباراة هو فنسنت جيرار 👏#مصر2021 | #HandballAustria| #LesBleus pic.twitter.com/8dBP6Bex9E — Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 16, 2021

فيما تألق توبياس فاجنر من جانب النمسا وسجّل 7 أهداف من 8 تسديدات أكثر من أي لاعب آخر في المباراة.

وتلعب فرنسا مباراتها المقبلة أمام سويسرا يوم الإثنين، فيما تواجه النمسا نظيرتها النرويج.