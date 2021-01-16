مونديال اليد - تصديات الإدريسي لا تكفي.. المغرب يسقط مجددا والبرتغال تعبر إلى الدور الرئيسي

السبت، 16 يناير 2021 - 20:48

كتب : زكي السعيد

المغرب - البرتغال - الصورة من الحساب الرسمي لـ مصر 2021

تأهل منتخب البرتغال إلى الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بفوزه على المغرب 33-20 في صالة العاصمة الإدارية الجديدة، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.

ورفعت البرتغال رصيدها إلى 4 نقاط من انتصارين، لتضمن العبور إلى الدور التالي، فيما ظل رصيد المغرب صفريا دون نقاط.

وتتأهل 3 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، فيما يخوض المنتخب صاحب المركز الرابع منافسات كأس الرئيس.

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وحصد البرتغالي بيدرو بورتيلا جناح أيمن تريمبلاي الفرنسي جائزة رجل المباراة، بعد أن سجل 9 أهداف قادت بلاده البرتغال إلى الدور الرئيسي.

وتقدّم المغرب على البرتغال في الشوط الأول بفضل تصديات حارسه المخضرم ياسين الإدريسي الذي أوقف 11 تسديدة خلال أول 18 دقيقة، لكن البرتغال نجحت في إنهاء أول 30 دقيقة بنتيجة التعادل 12-12.

في الشوط الثاني تفوقت الخبرة البرتغالية ورفعت الفارق إلى 13 نقطة كاملة، لتحسم اللقاء.

ليكون المغرب قد خاض 30 مباراة تاريخيا في بطولات العالم، دون أن يفوز بأي لقاء، مكتفيا بـ 3 تعادلات في مقابل 25 هزيمة.

ويلعب المغرب في المباراة المقبلة أمام أيسلندا في مواجهة مصيرية يوم الإثنين، وفي نفس اليوم تلعب البرتغال أمام الجزائر.

المغرب البرتغال مصر 2021
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