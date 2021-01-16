مونديال اليد - إلى الدور الرئيسي.. يد مصر تسحق مقدونيا وتلعب مع السويد على الصدارة

السبت، 16 يناير 2021 - 20:35

كتب : أحمد العريان

محمد سند يسجل هدف لمصر أمام مقدونيا في كأس العالم لليد

تأهلت مصر إلى الدور الرئيسي من بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 بشكل رسمي بعد الفوز على مقدونيا الشمالية.

وفازت مصر على مقدونيا الشمالية بنتيجة 38-19 على صالة استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من كأس العالم لكرة اليد 2021.

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مصر أنهت الشوط الأول بتقدم بفارق 14 هدفا وبنتيجة 20-6.

محمد سند كان نجم الشوط الأول رفقة محمد ممدوح هاشم، بتسجيلهما 5 أهداف لكل منهما.

كريم هنداوي أدى الشوط الأول أيضا بشكل رائع، فتصدى إلى 8 كرات من أصل 14 سٌددوا عليه بنسبة 57%.

في المقابل حاول المخضرم كيريل لازاروفيتش الصمود وحيدا، فسجل صاحب الـ40 عاما، ثلاثة أهداف من أصل 6 تصويبات سددها على المرمى بنسبة 50% ومن أصل 7 أهداف سجلهم فريقه.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت أروع لصالح منتخب مصر. الفراعنة وسعوا الفارق وسجلوا 5 أهداف قبل أن تسجل مقدونيا أولى أهدافها في الشوط الثاني بعد 6 دقائق في الدقيقة الـ36.

مصر استمرت في الضغط وكان حسن وليد قداح هو نجم الشوط الثاني بتسجيل 6 أهداف من أصل 8 تصويبات على المرمى، بنسبة 75%.

وكان محمد عصام طيار حارس المنتخب في الشوط الثاني، ولم يكن أقل مستوى من هنداوي، فتصدى إلى 7 تصويبات من أصل 20 سٌددوا عليه بنسبة 35%.

في النهاية، حسمت مصر اللقاء بنتيجة 38-19، لتضيف نقطتين إلى رصيدها.

وحصل حسن وليد قداح على جائزة رجل المباراة من اللجنة المنظمة للبطولة.

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الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، وليضمنوا التأهل إلى الدور الرئيسي للبطولة بشكل رسمي، وبغض النظر عن الترتيب النهائي، فيما تجمد رصيد مقدونيا عند لا شيء من النقاط.

وتلعب السويد مع تشيلي في المباراة الأخرى للمجموعة بعد قليل.

مصر ستلاقي السويد يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة للبطولة، فيما ستلعب مقدونيا مع تشيلي.

الفوز ضمن لمصر نقطتين على الأقل في رصيدها أيضا في مجموعة الدور الرئيسي، إذ تنص لائحة البطولة على تأهل كل منتخب برصيده من النقاط التي حصل عليها من المنتخبات المتأهلة للدور الرئيسي، في حين يتأهل 3 منتخبات من كل مجموعة للدور التالي.

مقدونيا بدورها ستلعب الجولة الأخيرة بهدف الفوز للتأهل إلى الدور الرئيسي، أو التحول إلى كأس الرئيس في حالة احتلال المركز الرابع في المجموعة.

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