المقاولون لـ في الجول: لم نفكر إطلاقا في تغيير النحاس.. ثقتنا كبيرة في الجهاز واللاعبين

السبت، 16 يناير 2021 - 20:27

كتب : بسام أبوبكر

عماد النحاس - الأهلي - المقاولون العرب

نفى محمد عادل المشرف العام على كرة القدم في نادي المقاولون العرب رغبة ناديه في إقالة الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس بسبب تراجع نتائج الفريق.

وقال محمد عادل لـFilGoal.com: "لم نفكر إطلاقا في تغيير الجهاز الفني ومن يقول ذلك لا يعرف الظروف الصعبة التي نمر بها".

وأضاف "انتشار الكورونا عطل الفريق بشكل كبير ويجب أن يعرف الجميع أن النحاس هو المدرب ذاته الذي قاد المقاولون لتحقيق المركز الرابع بعد غياب 15 عاما عن المربع الذهبي في الدوري".

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وأكمل "أشعر بالقلق فقط على الفريق عندما يكون هناك أزمة بين اللاعبين والمدرب أو المدرب والإدارة أو عندنا نكون مقصرين مع الفريق، ولكن كل هذه الحالات غير موجودة تماما في المقاولون".

وأشار "ثقتنا كبيرة للغاية في الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس واللاعبين".

وعن التعاقدات الجديدة قال: "بالفعل تعاقدنا مع 10 لاعبين قبل انطلاق الموسم لكنهم لم يدخلوا في الأجواء حتى الآن بسبب فيروس كورونا، وإذا طلب النحاس المزيد من الصفقات لن نتأخر عن ذلك".

وشدد محمد عادل "أطالب الجميع بالوقوف خلف المقاولون ودعم الفريق وعدم الحديث عن رحيل الجهاز الفني".

وأوضح "اللاعبون يبكون بسبب تعرض الفريق للهزائم من حبهم لعماد النحاس وهذا يوضح العلاقة المميزة بينهم وبين مدربهم".

وأتم تصريحاته "من يتابع الفريق يعرف ظروفه جيدا ولذلك كنت أريد توضيح الأمور والتأكيد على العلاقة المميزة بين الإدارة والمدرب واللاعبين".

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط من 6 مباريات.

المقاولون العرب عماد النحاس الدوري المصري
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