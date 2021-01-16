مؤتمر كومان: ميسي سيقرر مشاركته من عدمها.. ولست غاضبا لغياب الصفقات

أوضح رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، موقف نجمه ليونيل ميسي من المشاركة أمام أتليتك بلباو.

برشلونة يواجه أتليتك بلباو مساء الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب لا كارتوخا، وسط شكوك بجاهزية الأسطورة ميسي.

وقال كومان عن المباراة خلال المؤتمر الصحفي: "نحن بخير ونشعر بالسعادة للعب غدا، كنا مجهدين لكن 3 أو 4 أيام من الراحة هي فترة كافية للتعافي. تنتظرنا مباراة معقدة لأن أتليتك بلباو فريق تنافسي ويضغط من الأمام، لكن الكلمة ستكون لنا في محاولة السيطرة واللعب بطريقتنا. أمام ريال سوسيداد عانينا في الدخول للمباراة، وغدا علينا الظهور بمستوانا المعتاد مؤخرا".

وتحوّل للحديث عن ميسي الذي غاب أمام ريال سوسيداد في نصف النهائي: "ميسي تدرب يوم أمس بشكل فردي وسنرى إن كان سيتواجد معنا أم لا. هو من سيقرر وسننتظر حتى صباح الغد لنقيّم حالته. لدينا آمال أن يلعب ميسي غدا. لكن في كل الأحوال سنحاول تقديم أداء جيد سواء لعب ليو أم لا".

وشدد: "لو امتلكت اللاعب رقم 1 في العالم، فبالطبع فرصك في الفوز ستتزايد، بسبب إبداعه وتأثيره".

وعن إمكانية مشاركة ميسي دون جاهزية كاملة: "أي لاعب يحتاج إلى جاهزية 100% لبدء أي مباراة. لكن القرار النهائي يرجع للاعب، كما أن شعوره أثناء التدريب سيكون مهما".

ومع تأجيل انتخابات مجلس إدارة برشلونة، ستتأجل صفقة انتداب إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي إلى الصيف.

وعلّق كومان على ذلك: "سمعت أنباء عن أنني غاضب لعدم قدوم جارسيا، لكني سعيد وراضٍ. أدرك قدرات النادي المادية. لو لم تكن الصفقة متاحة فليكن ذلك وسنواصل طريقنا".

كما شدد على أهمية الفوز بالسوبر الإسباني: "لقب السوبر مهم بالطبع حتى نثبت أننا نسير في الطريق الصحيح، ومن المهم دائما الفوز بالألقاب. كل لقب تنافس عليه هو لقب مهم".

وأضاف: "الفوز مهم من أجل زيادة الثقة، لكن علينا التحلي بالتركيز لأن أتليتك بلباو سيكون في أفضل حالة، ونحن يجب علينا إثبات المستوى الذي ظهرنا به أمام أتليتك بلباو في المواجهة السابقة التي جمعتنا".

وعن موعد عودة سيرجي روبيرتو وأنسو فاتي: "لا أريد تحديد تواريخ لعودة المصابين حتى لا أضع ضغطا على اللاعبين. سيرجي روبيرتو قد يعود خلال أسبوعين. أمّا أنسو فقد يستغرق وقتا أطول، لكن الأهم هو أن يتعافى اللاعبون جيدا".

وأتم مغلقا الباب في وجه رحيل نيتو: "صحيح أن وكيل نيتو طلب مغادرته ونحن رفضنا. إنه حارس مهم بالنسبة لنا، كما أننا نرغب في تواجد تغطية جيدة لكل المراكز".

وتغلّب برشلونة على ريال سوسيداد بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

فيما تأهل أتليتك بلباو إلى النهائي بعد الإطاحة بـ ريال مدريد حامل اللقب بالفوز عليه 2-1.