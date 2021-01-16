سموحة لـ في الجول: مصطفى فتحي ينضم لنا على سبيل الإعارة.. ونفاوض لاعب من الأهلي

السبت، 16 يناير 2021 - 19:24

كتب : هاني العوضي

مصطفى فتحي - الزمالك - وادي دجلة

نجحت إدارة نادي سموحة في ضم مصطفى فتحي لاعب الزمالك للصفوف الفريق على سبيل الإعارة.

وقال فرج عامر رئيس سموحة لـFilGoal.com: "مصطفى فتحي انضم لنا على سبيل الإعارة وسيلعب معنا حتى نهاية الموسم".

وأضاف "نتفاوض مع لاعب من الأهلي لضمه للفريق في الفترة المقبلة".

وأكمل "كنا نتفاوض مع لاعب عربي كبير لكن المفاوضات توقفت بسبب تكاسله في إنهاء الاتفاق".

وأتم "نسير في عدة طرق لتدعيم الفريق ولدينا العديد من الحلول".

وكان مصطفى فتحي تلقى عرض أخر من إنبي في الساعات القليلة الماضية قبل أن يفضل اللاعب الانتقال لسومحة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل مع مسؤولي النادي السكندري.

مصطفى فتحي عاد لنادي الزمالك عام 2018 بعد موسم قضاه مع فريق التعاون السعودي.

صاحب الـ26 عاما لم يلعب هذا الموسم أي دقيقة حتى الآن، وفي الموسم الماضي لعب 20 مباراة، صنع فيهم هدفا واحدا فقط.

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