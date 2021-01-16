مونديال اليد – بيلاروسيا أول المتأهلين إلى الدور الرئيسي بالفوز على كوريا

تأهل منتخب بيلاروسيا إلى الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 بعد الفوز على كوريا الجنوبية.

وفازت بيلاروسيا على كوريا الجنوبية بنتيجة 32-24 على صالة استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم بيلاروسيا بنتيجة 15-9، قبل أن يتسع الفارق في الشوط الثاني.

في شوط المباراة الثاني زاد الفارق إلى 8 أهداف، وفازت بيلاروسيا بنتيجة 32-24.

الفوز رفع رصيد بيلاروسيا إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة بعد التعادل في الجولة الأولى مع الاتحاد الروسي، لتضمن التأهل إلى الدور الرئيسي من البطولة بغض النظر عن ترتيبها، فيما تجمد رصيد كوريا الجنوبية عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير.

وتلعب سلوفينيا مع الاتحاد الروسي في المباراة الأخرى للمجموعة من الجولة الثانية بعد قليل.

بيلاروسيا تلعب في الجولة الأخيرة مع سلوفينيا يوم الإثنين المقبل، فيما تلعب كوريا الجنوبية مع الاتحاد الروسي.