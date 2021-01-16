انتهت مونديال اليد - مصر (38)-(19) مقدونيا الشمالية.. فوز ساحق للفراعنة
السبت، 16 يناير 2021 - 18:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ومقدونيا الشمالية، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.
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نهاية المباراة. 38-19 لصالح مصر.
ق. 49 __ 34-14 لصالح مصر عن طريق وسام سامي.
ق. 42 __ 31-11 لصالح مصر عن طريق وسام سامي.
30-10 لصالح مصر.. الفارق أصبح 20 هدفا.
ق. 38 __ 27-7 لصالح مصر.
ق. 34 __ 24-7 لصالح مصر.
ق. 31 __ 21-7 لصالح مصر.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق.30 - ممدوح هاشم يسجل في الثانية الأخيرة. 20-6 لصالح مصر.
ق. 29 19-6 لصالح مصر.
15-6 لصالح مصر.
ق. 23 يحيى خالد مجددا يسجل. (13)-(6) لصالح مصر.
ق. 20 سند يسجل. (11)-(6) لصالح مصر.
ق. 18 طرد فيليب كوزمانوفيسكي لاعب مقدونيا بعد تدخل قوي على علي زين.
ق. 17 لازاروف مجددا يسجل. (10)-(6) لصالح مصر.
ق. 16 الأسطورة لازاروف يسجل لمقدونيا. (10)-(5) لصالح مصر.
ق. 14 إصابة حارس مقدونيا بعد رمية قوية من يحيى خالد في وجهه.
ق. 13 يحيى خالد يضيف مجددا. 10-3 لصالح مصر.
ق. 11 يحيى خالد يضيف هدف آخر. 9-3 لصالح مصر.
ق. 10 (8)-(3) لصالح مصر. محمد ممدوح هاشم
ق. 10 (7)-(3) لصالح مصر.
ق. 9 (6)-(3) لصالح مصر.
ق. 4 أحمد الأحمر يضيف الرابع لمصر، وإيقاف دقيقتين لأحد لاعبي مقدونيا. (4-2) لصالح مصر
ق. 3 يحيى الدرع يضيف الثالث. (3-1) لصالح مصر
ق. 2 محمد ممدوح هاشم يضيف الثاني. (2-0) لصالح مصر
ق. 1 هدف أول لمصر عن طريق علي زين
بداية المباراة