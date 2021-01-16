استراحة مونديال اليد - مصر (20)-(6) مقدونيا الشمالية.. نهاية الشوط الأول

السبت، 16 يناير 2021 - 18:55

كتب : FilGoal

محمد ممدوح هاشم مع مصر أمام مقدونيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ومقدونيا الشمالية، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.

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نهاية الشوط الأول

ق.30 - ممدوح هاشم يسجل في الثانية الأخيرة. 20-6 لصالح مصر.

ق. 29 19-6 لصالح مصر.

15-6 لصالح مصر.

ق. 23 يحيى خالد مجددا يسجل. (13)-(6) لصالح مصر.

ق. 20 سند يسجل. (11)-(6) لصالح مصر.

ق. 18 طرد فيليب كوزمانوفيسكي لاعب مقدونيا بعد تدخل قوي على علي زين.

ق. 17 لازاروف مجددا يسجل. (10)-(6) لصالح مصر.

ق. 16 الأسطورة لازاروف يسجل لمقدونيا. (10)-(5) لصالح مصر.

ق. 14 إصابة حارس مقدونيا بعد رمية قوية من يحيى خالد في وجهه.

ق. 13 يحيى خالد يضيف مجددا. 10-3 لصالح مصر.

ق. 11 يحيى خالد يضيف هدف آخر. 9-3 لصالح مصر.

ق. 10 (8)-(3) لصالح مصر. محمد ممدوح هاشم

ق. 10 (7)-(3) لصالح مصر.

ق. 9 (6)-(3) لصالح مصر.

ق. 4 أحمد الأحمر يضيف الرابع لمصر، وإيقاف دقيقتين لأحد لاعبي مقدونيا. (4-2) لصالح مصر

ق. 3 يحيى الدرع يضيف الثالث. (3-1) لصالح مصر

ق. 2 محمد ممدوح هاشم يضيف الثاني. (2-0) لصالح مصر

ق. 1 هدف أول لمصر عن طريق علي زين

بداية المباراة

مونديال اليد مصر مقدونيا
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