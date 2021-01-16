استراحة مونديال اليد - مصر (20)-(6) مقدونيا الشمالية.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ومقدونيا الشمالية، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

نهاية الشوط الأول

ق.30 - ممدوح هاشم يسجل في الثانية الأخيرة. 20-6 لصالح مصر.

ق. 29 19-6 لصالح مصر.

15-6 لصالح مصر.

ق. 23 يحيى خالد مجددا يسجل. (13)-(6) لصالح مصر.

ق. 20 سند يسجل. (11)-(6) لصالح مصر.

ق. 18 طرد فيليب كوزمانوفيسكي لاعب مقدونيا بعد تدخل قوي على علي زين.

ق. 17 لازاروف مجددا يسجل. (10)-(6) لصالح مصر.

ق. 16 الأسطورة لازاروف يسجل لمقدونيا. (10)-(5) لصالح مصر.

ق. 14 إصابة حارس مقدونيا بعد رمية قوية من يحيى خالد في وجهه.

ق. 13 يحيى خالد يضيف مجددا. 10-3 لصالح مصر.

ق. 11 يحيى خالد يضيف هدف آخر. 9-3 لصالح مصر.

ق. 10 (8)-(3) لصالح مصر. محمد ممدوح هاشم

ق. 10 (7)-(3) لصالح مصر.

ق. 9 (6)-(3) لصالح مصر.

ق. 4 أحمد الأحمر يضيف الرابع لمصر، وإيقاف دقيقتين لأحد لاعبي مقدونيا. (4-2) لصالح مصر

ق. 3 يحيى الدرع يضيف الثالث. (3-1) لصالح مصر

ق. 2 محمد ممدوح هاشم يضيف الثاني. (2-0) لصالح مصر

ق. 1 هدف أول لمصر عن طريق علي زين

بداية المباراة