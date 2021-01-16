خبر في الجول - مصطفى فتحي إلى سموحة حتى نهاية الموسم

السبت، 16 يناير 2021 - 18:48

كتب : أحمد شوقي صلاح

مصطفى فتحي لاعب الزمالك تصوير: مصطفى عميرة

وافق مسؤولو نادي الزمالك على إعارة مصطفى فتحي لاعب الفريق إلى نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وحتى نهاية الموسم الجاري.

وجاء قرار إعارة اللاعب للنادي السكندري بناء على رغبته، خاصة وأن الزمالك سبق ووافق على إعارة اللاعب للبنك الأهلي لمدة موسم ونصف قبل أن يرفض اللاعب الانتقال للبنك الأهلي ويفضل الانتقال للفريق السكندري.

Image may contain: one or more people, people sitting and indoor

أخبار متعلقة
خبر في الجول – الإسماعيلي يريد أحمد عيد.. وجلسة حاسمة مع الزمالك في الذكرى الـ17 للصفقة التاريخية.. روايات متناقضة في تحول وجهة أبو تريكة من الزمالك إلى الأهلي سوبر 94.. نجوم الزمالك والأهلي يحكون كواليس النهائي المثير في ذكراه الـ27 رئيس سانت إيتيان لـ في الجول: عاملنا الزمالك المرموق بشكل مختلف.. من السيئ قتل حلم مصطفى محمد

وكان مصطفى فتحي تلقى عرض أخر من إنبي في الساعات القليلة الماضية قبل أن يفضل اللاعب الانتقال لسومحة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل مع مسؤولي النادي السكندري.

مصطفى فتحي عاد لنادي الزمالك عام 2018 بعد موسم قضاه مع فريق التعاون السعودي.

صاحب الـ26 عاما لم يلعب هذا الموسم أي دقيقة حتى الآن، وفي الموسم الماضي لعب 20 مباراة، صنع فيهم هدفا واحدا فقط.

في الدوري الزمالك سموحة مصطفى فتحي
نرشح لكم
أخر الأخبار
سموحة لـ في الجول: مصطفى فتحي ينضم لنا على سبيل الإعارة.. ونفاوض لاعب من الأهلي 15 دقيقة | الدوري المصري
مونديال اليد – بيلاروسيا أول المتأهلين إلى الدور الرئيسي بالفوز على كوريا 24 دقيقة | مصر 2021
برايتون "الضيف" يتغلب على ليدز.. ووست هام يفوز على بيرنلي ويواصل انتصاراته 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة مونديال اليد - مصر (20)-(6) مقدونيا الشمالية.. نهاية الشوط الأول 44 دقيقة | مصر 2021
خبر في الجول - مصطفى فتحي إلى سموحة حتى نهاية الموسم 51 دقيقة | ميركاتو
تشكيل تشيلسي – بولسيتش يقود الهجوم ضد فولام.. فيرنر وهافرتز على مقاعد البدلاء 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الأهلي - عودة السولية أمام البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
المصري يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لضم كريم العراقي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 2 سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية 3 الزمالك: مصطفى محمد اقترب من سانت ايتيان 4 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء
قد ينال إعجابك