خبر في الجول - مصطفى فتحي إلى سموحة حتى نهاية الموسم

وافق مسؤولو نادي الزمالك على إعارة مصطفى فتحي لاعب الفريق إلى نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وحتى نهاية الموسم الجاري.

وجاء قرار إعارة اللاعب للنادي السكندري بناء على رغبته، خاصة وأن الزمالك سبق ووافق على إعارة اللاعب للبنك الأهلي لمدة موسم ونصف قبل أن يرفض اللاعب الانتقال للبنك الأهلي ويفضل الانتقال للفريق السكندري.

وكان مصطفى فتحي تلقى عرض أخر من إنبي في الساعات القليلة الماضية قبل أن يفضل اللاعب الانتقال لسومحة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل مع مسؤولي النادي السكندري.

مصطفى فتحي عاد لنادي الزمالك عام 2018 بعد موسم قضاه مع فريق التعاون السعودي.

صاحب الـ26 عاما لم يلعب هذا الموسم أي دقيقة حتى الآن، وفي الموسم الماضي لعب 20 مباراة، صنع فيهم هدفا واحدا فقط.