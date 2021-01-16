خبر في الجول - مصطفى فتحي إلى سموحة حتى نهاية الموسم
السبت، 16 يناير 2021 - 18:48
كتب : أحمد شوقي صلاح
وافق مسؤولو نادي الزمالك على إعارة مصطفى فتحي لاعب الفريق إلى نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وحتى نهاية الموسم الجاري.
مصطفى فتحي
النادي : الزمالك
وجاء قرار إعارة اللاعب للنادي السكندري بناء على رغبته، خاصة وأن الزمالك سبق ووافق على إعارة اللاعب للبنك الأهلي لمدة موسم ونصف قبل أن يرفض اللاعب الانتقال للبنك الأهلي ويفضل الانتقال للفريق السكندري.
وكان مصطفى فتحي تلقى عرض أخر من إنبي في الساعات القليلة الماضية قبل أن يفضل اللاعب الانتقال لسومحة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل مع مسؤولي النادي السكندري.
مصطفى فتحي عاد لنادي الزمالك عام 2018 بعد موسم قضاه مع فريق التعاون السعودي.
صاحب الـ26 عاما لم يلعب هذا الموسم أي دقيقة حتى الآن، وفي الموسم الماضي لعب 20 مباراة، صنع فيهم هدفا واحدا فقط.