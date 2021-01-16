قائمة الأهلي - عودة السولية أمام البنك الأهلي

السبت، 16 يناير 2021 - 18:39

كتب : حسام نور الدين

عمرو السولية - الأهلي - المقاصة

عاد عمرو السولية لاعب وسط الأهلي لقائمة فريقه استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي مساء غدا الأحد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري بملعب المكس.

وغاب السولية عن الأهلي في المباريات الماضية بسبب عدم الجاهزية بعد تعافيه من فيروس كورونا.

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وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – رامي ربيعة – سعد سمير – ياسر إبراهيم – بدر بانون – محمود وحيد – علي معلول – محمد هاني – أيمن أشرف.

الوسط: حسين الشحات –– حمدي فتحي – وليد سليمان – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة"– أكرم توفيق - محمود كهربا.

الهجوم: - ولتر بواليا – طاهر محمد – محمد شريف.

الأهلي يتصدر الدوري المصري برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك، ويأتي البنك الأهلي في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط.

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