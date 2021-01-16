المصري يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لضم كريم العراقي

كشف شريف مزروع عضو مجلس إدارة المصري، حقيقة مفاوضات الأهلي لضم كريم العراقي ظهير أيمن الفريق.

وقال مزروع في تصريحات لـFilGoal.com: "نتعامل مع المخاطبات الرسمية وليس المحادثات الشفوية. أي ناد يريد ضم لاعب يقوم بمخاطبة ناديه والتحدث رسميا، غير ذلك لا تعتبر مفاوضات ونغلق الباب مباشرة أمام أي أحاديث جانبية".

وأضاف "الأمر لا يتعلق بعودة علاقات أو غيره، ولكن هذا أمر تسويقي وانتقالات عديدة تحدث في عالم كرة القدم ولها طرقها الرسمية مهما كانت درجة التنافس بين تلك الفرق، علاقتنا جيدة مع مسؤولي الأهلي من الأساس".

من جهة أخرى، قال مصدر داخل المصري لـFilGoal.com: "عروض شفهية من وسطاء وصلت إلى كريم العراقي ومسؤولو المصري بعد تألق اللاعب في مباراة البرازيل الودية التي أقيمت في مصر مؤخراً لفتح باب الانتقال للنادي الأهلي".

وأتبع "وسطاء الصفقة تواصلوا مع إدارة الأهلي لبحث إمكانية إتمام الصفقة، ولكن بعد مشاورات أبدت إدارة الأحمر مخاوفها من إرسال عرض رسمي للنادي المصري خوفاً من حدوث رد فعل سلبي من بعض الجماهير".

المصدر أتم "تم عرض انتقال اللاعب لأحد الدوريات الأوربية ومن ثم عودته لمصر من بوابة النادي الأهلي، ولكن هذا الاقتراح لاقى رفض إدارة المصري وبالتالى أغلق باب المفاوضات".

كريم العراقي لعب 6 مباريات مع المصري هذا الموسم في الدوري حتى الآن، وصنع فيهم هدفا واحدا.

صاحب الـ23 عاما يعد الظهير الأيمن الأساسي لمنتخب مصر الأوليمبي، والذي يستعد للمشاركة في أوليمبياد طوكيو صيف 2021.