بي إن سبورتس: المساكني يقترب من العربي القطري

اقترب يوسف المساكني قائد منتخب تونس من الانضمام لصفوف نادي العربي القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

يوسف المساكني النادي : الدحيل العربي

وذكرت قناة "بي إن سبورتس" وفقا لمصادرها أن النجم التونسي اقترب من الانضمام لصفوف العربي، بعد رحيله عن الدحيل.

ورحل المساكني عن صفوف الدحيل قبل أسابيع بعدما قرر النادي القطري فسخ تعاقده.

المساكني البالغ من العمر 30 عاما بدأ مسيرته مع الترجي التونسي، ثم انضم لصفوف لخويا القطري قبل أن يتم تغيير اسم النادي إلى الدحيل.

وخرج منه للإعارة لصفوف أويبن البلجيكي. وعاد مرة أخرى للفريق القطري.

وبعد فسخ تعاقده مع الدحيل تلقى المساكني عرضا من نادي الريان القطري، وآخر من أحد أندية السعودية.

قبل أن تتحول وجهة اللاعب نحو العربي القطري.