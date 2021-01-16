لقلة فرصه في المشاركة.. تقرير: نابولي مهتم بضم ظهير برشلونة

السبت، 16 يناير 2021 - 18:08

كتب : FilGoal

جونيور فيربو - لاعب برشلونة

يهتم مسؤولو نادي نابولي بالحصول على خدمات جونيور فيربو الظهير الأيسر لفريق برشلونة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن النادي الإيطالي يرى إن فيربو سيكون تدعيما قوية للجبة اليسرى للفريق.

وأوضح التقرير أن نابولي يرغب في ضم فيربو على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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ولا يعد فيربو ضمن خطط رونالد كومان مدرب برشلونة، يفضل المدرب الهولندي الاعتماد على خوردي ألبا في التشكيل الأساسي، وحال غيابه يعتمد على سيرجينيو ديست –الظهير الأيمن- في هذا المركز.

وشارك فيربو في 10 مباريات في كل المسابقات هذا الموسم وصنع هدفا.

وانتقل صاحب الـ24 عاما لبرشلونة قادما من ريال بيتس عام 2019.

برشلونة نابولي
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