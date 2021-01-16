خبر في الجول – الإسماعيلي يريد أحمد عيد.. وجلسة حاسمة مع الزمالك

يريد الإسماعيلي ضم أحمد عيد ظهير أيمن الزمالك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإسماعيلي طلب استعارة أحمد عيد الظهير الأيمن الشاب من الزمالك لمدة 6 أشهر فقط.

وكيل أحمد عيد سيعقد جلسة مع إدارة الزمالك لمعرفة رأي النادي في العرض.

صاحب الـ20 عاما يلعب مع الفريق الأول للزمالك منذ الموسم الماضي. إذ شارك في 18 مباراة بين الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا. صنع فيهم هدفا واحدا وأدى بشكل جيد.

الزمالك يملك هذا الموسم ثلاثة لاعبين في مركز الظهير الأيمن، هم حازم إمام قائد الفريق، وحمزة المثلوثي الظهير التونسي الجديد، وأحمد عيد.

ولم يلعب أحمد عيد مع الزمالك هذا الموسم حتى الآن، إذ كان رفقة منتخب الشباب المشارك في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة، قبل أن يصاب بـ كورونا ويغيب لفترة، ويعود مؤخرا للتدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.