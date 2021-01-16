بسبب كورونا.. كاب فيردي مٌهدد بالاستبعاد من مونديال اليد

أصبح منتخب كاب فيردي مهددا بالاستبعاد من كأس العالم لليد مصر 2021 بسبب نقص عدد اللاعبين في قائمته.

منتخب كاب فيردي جاء إلى مصر بـ 11 لاعبا فقط بسبب الإصابات بفيروس كورونا في الفريق، وبتلق القائمة خاضوا مباراة المجر أمس الجمعة، والتي فاز بها الفريق الأوروبي 34-27.

لاعبو كاب فيردي أجروا مسحة جديدة اليوم السبت تمهيدا لخوض مباراة ألمانيا، لكنها أظهرت إيجابية اثنين من لاعبي الفريق دون الكشف عن اسميهما.

استبعاد اللاعبين سيعني تقلص عدد قائمة كاب فيردي إلى 9 لاعبين فقط، في حين إن الحد الأنى لقائمة المنتخبات لخوض مباراة في كأس العالم هي 10 لاعبين حسب عدد البطولة.

اتحاد كاب فيردي لكرة اليد رد بأن الثنائي صاحب المسحة الإيجابية، سبق وأصيب بفيروس كورونا بالفعل بداية العام، ولذلك ظهرت مسحته إيجابية هذه المرة، لكن اللاعبين لا يعانيان من شيء، ولذلك طالبت كاب فيردي بمسحة جديدة للاعبين للتدقق من النتائج.

وفي حالة لم توافق اللجنة المنظمة على إخضاع لاعبي كاب فيردي إلى مسحة جديدة، أو خضعوا لمسحة جديدة بالفعل وكانت إيجابية للاعبين، سيعتبر منتخب كاب فيردي خاسرا أمام ألمانيا.

وحسب لائحة البطولة، فإن الفريق المنسحب من 3 مباريات، يعتبر مستبعدا من البطولة بشكل نهائي.

كاب فيردي تسجل مشاركتها الأولى تاريخيا في كأس العالم لكرة اليد، الأمر الذي دفعهم للاحتفال والرقص بعد مباراة المجر رغم الخسارة.

وتقع كاب فيردي في المجموعة الأولى للبطولة رفقة منتخبات ألمانيا، والمجر، وأوروجواي.