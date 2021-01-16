بسبب كورونا.. كاب فيردي مٌهدد بالاستبعاد من مونديال اليد

السبت، 16 يناير 2021 - 17:47

كتب : محمد سمير

المجر - كاب فيردي - الصورة من الحساب الرسمي لـ مصر 2021

أصبح منتخب كاب فيردي مهددا بالاستبعاد من كأس العالم لليد مصر 2021 بسبب نقص عدد اللاعبين في قائمته.

منتخب كاب فيردي جاء إلى مصر بـ 11 لاعبا فقط بسبب الإصابات بفيروس كورونا في الفريق، وبتلق القائمة خاضوا مباراة المجر أمس الجمعة، والتي فاز بها الفريق الأوروبي 34-27.

لاعبو كاب فيردي أجروا مسحة جديدة اليوم السبت تمهيدا لخوض مباراة ألمانيا، لكنها أظهرت إيجابية اثنين من لاعبي الفريق دون الكشف عن اسميهما.

أخبار متعلقة
مونديال اليد - إسلام حسن لـ في الجول: أفضل 8 بداية طموحاتنا.. ليست السويد فقط من تنافسنا مونديال اليد - أفضل لاعب في العالم يشيد بإجراءات مصر 2021 الاحترازية مونديال اليد - تعرف على ملخص الجولة الأولى بعد نهايتها ألمانيا تسحق أوروجواي في ظهور السيليستي الأول بـ مونديال اليد تاريخيا

استبعاد اللاعبين سيعني تقلص عدد قائمة كاب فيردي إلى 9 لاعبين فقط، في حين إن الحد الأنى لقائمة المنتخبات لخوض مباراة في كأس العالم هي 10 لاعبين حسب عدد البطولة.

اتحاد كاب فيردي لكرة اليد رد بأن الثنائي صاحب المسحة الإيجابية، سبق وأصيب بفيروس كورونا بالفعل بداية العام، ولذلك ظهرت مسحته إيجابية هذه المرة، لكن اللاعبين لا يعانيان من شيء، ولذلك طالبت كاب فيردي بمسحة جديدة للاعبين للتدقق من النتائج.

وفي حالة لم توافق اللجنة المنظمة على إخضاع لاعبي كاب فيردي إلى مسحة جديدة، أو خضعوا لمسحة جديدة بالفعل وكانت إيجابية للاعبين، سيعتبر منتخب كاب فيردي خاسرا أمام ألمانيا.

وحسب لائحة البطولة، فإن الفريق المنسحب من 3 مباريات، يعتبر مستبعدا من البطولة بشكل نهائي.

كاب فيردي تسجل مشاركتها الأولى تاريخيا في كأس العالم لكرة اليد، الأمر الذي دفعهم للاحتفال والرقص بعد مباراة المجر رغم الخسارة.

وتقع كاب فيردي في المجموعة الأولى للبطولة رفقة منتخبات ألمانيا، والمجر، وأوروجواي.

مونديال اليد كاب فيردي
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – الإسماعيلي يريد أحمد عيد.. وجلسة حاسمة مع الزمالك 2 دقيقة | ميركاتو
بسبب كورونا.. كاب فيردي مٌهدد بالاستبعاد من مونديال اليد 13 دقيقة | مصر 2021
"ميكروفون" توتنام يكشف حديث مورينيو مع بيل بشأن العودة لريال مدريد 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - محاضرة بالفيديو من موسيماني وجلسة مطولة مع ناصر ماهر 40 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية – الشرقية للدخان يعتلي صدارة الصعيد.. والمنيا يزاحم 41 دقيقة | مصر
مؤتمر كونتي: يوفنتوس نقطة مرجعية للجميع في إيطاليا.. وعلينا الشعور بغليان الدم لقتل المباراة 52 دقيقة | الدوري الإيطالي
مؤتمر بيرلو: كونتي هو أول شخص جعلني أريد أن أصبح مدربا.. وعلينا تحرير أنفسنا من الضغوط ساعة | الدوري الإيطالي
ضربتا جزاء تكتبان فوزا مثيرا لوست بروم على ولفرهامبتون وتنهي 7 مباريات دون فوز ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 2 سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية 3 الزمالك: مصطفى محمد اقترب من سانت ايتيان 4 انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020
قد ينال إعجابك