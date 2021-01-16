مران الأهلي - محاضرة بالفيديو من موسيماني وجلسة مطولة مع ناصر ماهر

السبت، 16 يناير 2021 - 17:19

كتب : حسام نور الدين

ناصر ماهر مع موسيماني

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة بالفيديو مع لاعبي فريقه وذلك قبل المران الجماعي الأخير استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.

ناصر ماهر

النادي : الأهلي

الأهلي

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن الجوانب الفنية والخططية وطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال المباراة.

واطمئن موسيماني على ناصر ماهر لاعب الفريق وعقد معه جلسة مطولة لمعرفة حالته ومستجدات إصابته.

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وأجرى ناصر ماهر جراحة في الكتف بعد الإصابة التي تعرض لها أمام مصر للمقاصة في الجولة الأولى من الدوري.

وتابع أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي حالة ناصر ماهر ومدى استجابته للبرنامج العلاجي الذي يسير عليه.

الأهلي ناصر ماهر الدوري المصري
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