في الدرجة الثانية – الشرقية للدخان يعتلي صدارة الصعيد.. والمنيا يزاحم

اعتلى الشرقية للدخان صدارة مجموعة الصعيد في دوري القسم الثاني المصري، فيما احتفظ المنيا بالوصافة.

وأقيمت اليوم السبت، 8 مباريات في الجولة التاسعة من دوري الدرجة الثانية المصري في مجموعة الصعيد.

حقق الشرقية للدخان الفوز علي الألومنيوم بهدفين دون رد، سجل للشرقية للدخان أحمد تمساح ومحمد حسن، ليرتفع رصيد الشرقية للدخان إلى 22 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

وحقق المنيا الفوز علي بترول أسيوط بهدف محمد سمارة، ليرتفع رصيد المنيا إلى 20 نقطة في وصافة الجدول.

كيما أسوان فاز على أسمنت أسيوط بهدف محمد حسني ليرتفع رصيد كيما أسوان إلى 9 نقاط في المركز الـ11.

وحقق شبان قنا الفوز على سوهاج بهدف دون رد، ليرتفع رصيد شبان قنا إلى 14 نقطة في المركز الثامن.

وتعادل بني سويف مع الإعلاميين بهدف لكل فريق. تقدم الاعلاميين عن طريق محمد أسامة وتعادل محمود عبد العاطي لبني سويف.

وتعادل طهطا مع ديروط بهدفين لكل فريق في المباراة الأولي لمحمد اسماعيل المدير الفني لطهطا. تقدم إسلام عبد الراضي وجاستس لديروط، ثم تعادل طهطا في الشوط الثاني عن طريق كماتشو ومحمد مصطفى.

وتعادل مركز شباب سٌمٌسطا مع تليفونات بني سويف سلبيا، وبذات النتيجة الفيوم مع قنا.

التعادل رفع رصيد مركز شباب سٌمٌسطا إلى 9 نقاط في المركز الـ12، فيما ارتفع رصيد التليفونات إلى 6 نقاط في المركز الـ14.

وبعيدا عن الصعيد، تعادل الداخلية مع ضيفه المريخ بهدفين لكل فريق، في آخر مباريات الجولة.

التعادل رفع رصيد الداخلية للنقطة 14 في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد المريخ للنقطة الـ12 في المركز السابع.