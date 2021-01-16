مؤتمر كونتي: يوفنتوس نقطة مرجعية للجميع في إيطاليا.. وعلينا الشعور بغليان الدم لقتل المباراة

السبت، 16 يناير 2021 - 17:07

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - إنتر

حذر أنطونيو كونتي المدير الفني لـ إنتر من عدم تقليص الفجوة مع يوفنتوس، ويظل الأخير "نقطة مرجعية" للنجاح في الدوري الإيطالي.

ويستعد إنتر لاستضافة يوفنتوس على ملعب جوسيبي مياتزا في دربي إيطاليا بقمة الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي: "ستكون مباراة بين فريقين يمتلكان الطموح للقتال على شيء مهم".

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وتابع "كل مباراة مهمة ودائما نريد حصد الـ 3 نقاط، يوفنتوس يمثل نقطة مرجعية للجميع، مثلما سيطروا على الكرة الإيطالية مؤخرا، عندما يريد أي فريق معرفة في أي مستوى هو؟ ينظر لـ يوفنتوس في إيطاليا".

وأكمل "لا أريد القول أنهم المفضلون للفوز، لكننا نحترم الفريق الفائز بلقب الدوري الإيطالي لـ 9 مواسم ويريد الفوز لعام آخر، الاحترام هو أقل شيء نقدمه لـ يوفنتوس عما قدمه، خاصة في السنوات الأخيرة".

وواصل "أغلقنا الفجوة الموسم الماضي ونأمل في تكرار نفس الأمر، لأنني أتذكر عندما كان الفارق 20-25 نقطة لـ يوفنتوس في الصدارة وكان المشهد غير جيدا".

وأوضح "لا فريق في إيطاليا يمكنه القول أنه أغلق الفجوة مع يوفنتوس بل تحسن، سيطروا على اللقب 9 سنوات وعززوا الفريق بضم ألفارو موراتا وفيديريكو كييزا وديان كولوسفسكي وويستون ماكيني، يستحقون التحية على التحسن كل عام".

أنطونيو كونتي ساهم في سيطرة يوفنتوس بتحقيق لقب الدوري في أول 3 مواسم متتالية.

فرد الإيطالي على ماذا ينقص إنتر، قائلا: "علينا التحسن على مستوى العقلية والالتزام والشعور بغليان الدم لقتل المباراة، هذا جزء من النضوج واللاعبون يعملون بقوة في كل النواحي".

وعن كريستيان إريكسن الذي أشركه كلاعب وسط أمام فيورنتينا في كأس إيطاليا، قال كونتي: "نريد الاستفادة من كل عناصر الفريق، من الواضح أننا لا نمتلك لاعبا في خط الوسط مثل مارسيلو بروزوفيتش يلعب أمام المدافعين، لذلك حاولت الاعتماد على إريكسن في هذا الدور".

وأتم "إريكسن لعب سابقا في مركز لاعب الوسط، وهو الآن صانع ألعاب، ووجود لاعب يلعب في أكثر من مركز قد يكون مفيدا".

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