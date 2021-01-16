مؤتمر بيرلو: كونتي هو أول شخص جعلني أريد أن أصبح مدربا.. وعلينا تحرير أنفسنا من الضغوط

السبت، 16 يناير 2021 - 16:50

كتب : FilGoal

أندريا بيرلو - يوفنتوس

اعترف أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس أن أنطونيو كونتي مدرب إنتر الحالي "جعله يريد أن يصبح مدربا" خلال فترة تدريبه للبيانكونيري.

بيرلو لعب 3 مواسم تحت قيادة كونتي بقميص يوفنتوس حصد خلالها لقب الدوري الإيطالي 3 مرات وأتاحت الفريق للبيانكونيري لحصد اللقب لـ 9 مواسم متتالية.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة إنتر في دربي إيطاليا بقمة الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي.

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وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي عن المباراة: "أتوقع أن يكون إنتر أكثر حدة ويريد أن يفرض أسلوبه على المباراة، لكننا يوفنتوس، ونريد أن نلعب في سان سيرو بأسلوبنا، والتحرر من الضغوط".

وأضاف "لابد ألا يكون هناك خوف أو قلق، حتى مع أهمية المباراة علينا تحرير أنفسنا، نحن يوفنتوس وعلينا اعتياد الضغوط الموضوعة علينا".

وتابع "الفوز يعطينا دفعة حقيقة أكبر من الـ 3 نقاط، قد نمتلك فلسفة مختلفة في تلك اللحظة، لكن كلا الفريقين سيحاربان على اللقب للنهاية".

وعن محاولة كونتي لكسر احتكار يوفنتوس للقب الدوري، أجاب: "أنا وكونتي، كلانا شخصيته مختلفة، وهو ما يوضح لماذا علاقتنا جيدة، تحدثنا قبل بداية الموسم وهناك احترام وتأثر بيننا".

وأردف "كتب تاريخا ليوفنتوس وتعلمت منه الكثير، لذلك دائما أنا ممتن له، كونتي هو أول شخص جعلني أريد أن أصبح مدربا، هو شخص رائع مثلما هو مدرب رائع، وغدا سنلتقي كمنافسين".

ورد على كيفية إيقاف أشرف حكيمي: "لدينا آرون رامسي وويستون ماكيني وخيارات أخرى، ندرس الحلول المختلفة وغدا سوف نرى".

وأتم "ماكيني ليس لائقا بنسبة 100% رامسي تدرب طيلة الأسبوع ولا يوجد مشكلة، وكذلك جورجيو كيلليني أصبح إضافة للقائمة".

ويعاني يوفنتوس من غياب ماتيس دي ليخت وأليكس ساندرو وخوان كوادرادو من الإصابة بفيروس كورونا.

إنتر في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة بفارق 3 نقاط عن ميلان المتصدر.

بينما يحتل يوفنتوس المرتبة الرابعة برصيد 33 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام نابولي.

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