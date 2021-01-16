سلبية مسحة الأهلي

أعلن الأهلي سلبية مسحة عناصره والتي أجراها استعدادا لمواجهة مضيفه البنك الأهلي يوم الأحد في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وبذلك تكون قائمة الفريق مكتملة لمواجهة النادي الصاعد حديثا للبطولة المحلية.

ويسعى الأهلي لتعزيز تصدره للدوري الذي يتشاركه مع غريمه التقليدي الزمالك.

وجمع الأهلي 16 نقطة من 6 مباريات في البطولة التي يحمل لقبها.

فاز على مصر المقاصة وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي وتعادل مع وادي دجلة.

وله لقاء مؤجل من الجولة الرابعة ضد الزمالك.

ويوم الخميس يستضيف الأهلي فريق المقاولون العرب في الجولة التاسعة.