عبد ربه يوضح عبر في الجول حقيقة عودته للملاعب

السبت، 16 يناير 2021 - 16:00

كتب : ياسر الشريف

حسني عبد ربه - الإسماعيلي

أوضح حسني عبد ربه نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق حقيقة التدريب تمهيدا لعودته إلى الملاعب عبر FilGoal.com.

وقال عبد ربه لـ FilGoal.com: "بالفعل أنفذ برنامجا تدريبيا للياقة بشكل قوي لكنه أمر يخصني".

وشدد "ولن أعود إلى الملاعب مجددا".

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وكان عبد ربه قد نشر فيديو عبر "فيسبوك" يتدرب كتب خلاله "انتظروني قريبا"، واعتقد البعض أنه بات قريبا من العودة للملاعب مجددا.

عبد ربه البالغ 36 عاما اعتزل عام 2019 بقميص الإسماعيلي بعدما ساهم بتتويج الدراويش بلقب الدوري المصري موسم 2001-2002.

وعلى المستوى الدولي توج بلقب كأس الأمم الإفريقية للشباب 2003 وللكبار 2008 و2010.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 6 جولات.

وودع الدراويش البطولة العربية من نصف النهائي أمام الرجاء المغربي.

حسني عبد ربه الإسماعيلي في الدوري
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