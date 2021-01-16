الظاهرة: ريال مدريد أخطأ ببيع حكيمي.. وما كنت لأكمل حتى سن الـ 40 مثل إبراهيموفيتش

دافع البرازيلي رونالدو لاعب إنتر وميلان السابق عن استخدام أنطونيو كونتي للبدلاء، ويرى أن ريال مدريد أخطأ ببيع أشرف حكيمي.

ويستعد إنتر لاستقبال يوفنتوس على ملعب جوسييبي مياتزا في دربي إيطاليا وقمة الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي.

وقال الظاهرة في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "لم أنتقد كونتي أبدا. أعرف أن الناس لا يحبون دائما التبديلات، ولكن في بعض الأحيان هناك احتياجات لا يراها الناس من الخارج".

وأضاف "إنه مصير المدربين، الأمر نفسه يحدث مع أندريا بيرلو، الناس قالوا إنه ليس لديه خبرة، لكنه يمتلك ذكاء فائق، لن يلعب كرة قدم بسيطة ويجب أن يتبعه الفريق. سيحتاج إلى وقت، لكن إذا منحه يوفنتوس الوظيفة، عليهم الانتظار، ولن تتغير الأمور بين يوم وآخر".

وعن المباراة قال رونالدو: "لن تكون مواجهة حاسمة على سباق اللقب، الفوز سيكون مفيدا لتقدير ذات الفريق، لكنه لا يستبعد ميلان من السباق".

وأشاد بالروسونيري "إنهم يفاجئونني ويلعبون كرة قدم هجومية بجودة عالية، زلاتان إبراهيموفيتش يقول دائما إنه يعتبرني نجمه المفضل، إنه فريد من نوعه، حتى لو لم أتعرض لإصابات، ما كنت لألعب أبدا حتى سن الأربعين".

وهل يلعب كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس حتى سن الأربعين، أجاب: "لا أعرف، بالتأكيد سيحاول. إنه مختلف عن اللاعب الذي رأيته في ريال مدريد، يعرف كيف يدير نفسه الآن. هل رأيته ضد ساسولو؟ حتى لو اختفى طوال المباراة، يمكنه أن يؤذيك في غضون دقيقة واحدة".

ويرى رونالدو أن إنتر مرشح للفوز بلقب الدوري: "لديهم مدرب رائع وفريق بهوية دقيقة. بالإضافة إلى أنهم لا يلعبون في المسابقات الأوروبية. هذا ليس شيئا جيدا أبدا، لكن لن أتفاجأ برؤية الإنتر يكسب نقاطا أكثر من خصوم في مارس، عندما تستأنف المسابقات الأوروبية".

وأتم "وقعوا مع لاعب غير عادي مثل أشرف حكيمي. لقد كان من الخطأ أن يتركه ريال مدريد ، أتخيل أحيانا أنا وهو، سنركض بسرعة لائقة".

إنتر في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة بفارق 3 نقاط عن ميلان المتصدر.

بينما يحتل يوفنتوس المرتبة الرابعة برصيد 33 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام نابولي.