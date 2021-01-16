مونديال اليد - إسلام حسن لـ في الجول: أفضل 8 بداية طموحاتنا.. ليست السويد فقط من تنافسنا

رفض إسلام حسن لاعب منتخب مصر لكرة اليد اعتبار السويد منافس مصر الوحيد في المجموعة وشدد على احترام جميع المنافسين.

ويلعب منتخب مصر أمام مقدونيا الشمالية التي حلت بدلا من التشيك، في السابعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية بعد الفوز على تشيلي في المباراة الإفتتاحية.

وقال إسلام حسن لـ FilGoal.com: "الإعداد لم يكن أفضل ما يكون، كان هناك برنامج قوي حضرنا مسبقا لكن جائحة كورونا أثرت على ذلك".

وأضاف "محاولتنا كانت الاستفادة من المباريات التي أتيحت لنا والتدرب أكثر للانسجام الكامل بين المجموعة، وإن شاء الله تكون الروح جيدة والاستفادة من اللعب على أرضنا".

وبالحديث عن أهداف المنتخب في البطولة أوضح "طموحاتنا تحقيق نتيجة أفضل من النسخة الأخيرة من بطولة العالم، أو على أقل تقدير الدخول ضمن أفضل 8 فرق من جديد".

أما عن زيادة عدد الفرق إلى 32 منتخبا قال: "يمثل ذلك مجهودا بدنيا أكبر لزيادة المباريات، لكن أعتقد أن الدور التمهيدي لن يكون بنفس قوة البطولات السابقة وبعد ذلك ستزيد المباريات قوة".

وعن المنافسة مع السويد على صدارة المجموعة شدد "لم ندخل المجموعة على إن المنتخب السويدي هو منافسنا الوحيد، لدينا احترام لجميع المنافسين، وللعلم فاز منتخب تشيلي على البرازيل أحد أبرز الفرق في الفترة الأخيرة".

وتابع "مواجهة السويد في ختام دور المجموعات أفضل بسبب الدخول في أجواء المنافسات بشكل أكبر".

وكشف إسلام حسن "نحاول دائما تطوير مراكزنا في البطولات المختلفة، نسعى الدخول ضمن أفضل 8 منتخبات وتطوير مستوانا أكثر".

وأتم نجم منتخب مصر تصريحاته "نلعب حاليا في المنتخب ثلاثة أو أربعة أجيال بفريق واحد هذا سيؤثر بالإيجاب مستقبلا، ما نحتاجه فقط الكثير من المباريات الدولية وسيكون أمر تحقيق الميدالية سهلا وقتها".