مصطفى محمد: لا يوجد بطل غير مجروح

السبت، 16 يناير 2021 - 14:17

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي - مصطفى محمد

شد مصطفى محمد نجم الزمالك من أزر نفسه بعد إعلان ناديه يوم الجمعة توقف مفاوضات بيعه لفريق سانت ايتيان الفرنسي.

مصطفى محمد

النادي : الزمالك

الزمالك

وأراد مهاجم القلعة البيضاء الرحيل في يناير الجاري لكن الزمالك أغلق باب رحيله بعد مفاوضات طويلة مع سانت ايتيان.

وقال مصطفى عبر تويتر:"النجاح خُلق للأكثر صموداً".

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وأضاف "مهما تأذيت، لا يوجد بطل غير جروح".

وصرح عصام سالم المتحدث باسم الزمالك أن مصطفى تفهم قرار النادي وقال في تصريحات تلفزيونية يوم الجمعة:" اللاعب أرسل رسالة إلى الإدارة قائلا: أنا في ظهركم. هو ابن من أبناء الزمالك ومستحيل أن يلعب لنادٍ أساء للزمالك".

ونشبت أزمة مساء الخميس بسبب تصريح مسؤول سانت ايتيان الذي زعم أن أشخاصا طلبوا عمولات لحسم صفقة انتقال مصطفى للأول.

مما استدعى الزمالك للرد مستنكرا التصريحات وأعلن النادي إيقاف المفاوضات.

وأراد الزمالك الحصول على 5 ملايين دولار دفعة واحدة لبيع مصطفى في يناير الجاري، لكن سانت ايتيان طلب دفع المبلغ على قسطين.

وهو نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات وفقا لما صرح به عصام سالم.

مصطفى محمد الزمالك
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