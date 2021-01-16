محمد يوسف: طاهر أقالني من الأهلي في 2014 بسبب مداخلة هاتفية

السبت، 16 يناير 2021 - 13:57

كتب : FilGoal

محمد يوسف - الأهلي

قال محمد يوسف مدرب البنك الأهلي والمدير الفني الأسبق واللاعب الأسبق للأهلي إنه أقيل من قيادة الأخير في 2014 بقرار من محمود طاهر رئيس النادي آنذاك.

وقال لاعب وسط مصر السابق في حواره مع قناة أون تايم سبورتس:"كانت مداخلة هاتفية مع أحمد شوبير في التلفاز، أقالني بسببها طاهر".

وأضاف "رأى أنني أهاجم الإدارة وهذا لم يكن صحيحا".

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وقاد يوسف الأهلي للمرة الأولى لمدة عام بداية من مايو 2013، توج مع الفريق بدوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي ورحل بعد أشهر ليخلفه فتحي مبروك.

ودرب يوسف الأهلي بصفة مؤقتة في نوفمبر 2018 وأغسطس 2019.

ويقود يوسف فريق البنك الأهلي منذ نوفمبر الماضي.

وانتصر مرة وخسر في مباراتين من إجمالي 7 مواجهات مع الفريق في الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف يوسف فريق الأهلي يوم الأحد في الجولة الثامنة على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية.

الأهلي محمد يوسف
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