مصدر بـ كاف لـ في الجول: لم يتحدد موعد السوبر الإفريقي حتى الآن

كشف مصدر في الاتحاد الإفريقي "كاف" لـ FilGoal.com حقيقة تحديد موعد السوبر الإفريقي نسخة 2021 قبل موعد 2020.

ولم يتحدد حتى الآن بشكل رسمي موعد مواجهة الأهلي بطل دوري الأبطال ونهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية لنسخة السوبر الإفريقي 2020.

وصرح مصدر في كاف لـ FilGoal.com قائلا: "لم نحدد بعد موعد السوبر الإفريقي للموسم الماضي أو نسخة الموسم الجديد".

وأوضح "لا أحد يعرف متى ستقام نسخة الموسم الماضي حتى الآن، نتطلع لتحديد موعد مباراة السوبر بين الأهلي ونهضة بركان خلال الفترة المقبلة".

وشدد "كل ما نعرفه فقط هو أن المباراة ستقام في قطر ولكن لا يوجد جديد حول موعدها".

وأتم "الموعد سيتم تحديده بالتنسيق مع المباريات الأخرى من دوري أبطال إفريقيا حتى لا يحدث تعارض بينهما".

وكانت صحيفة "المنتخب" المغربية قد أشارت في وقت سابق لإقامة السوبر الإفريقي في الدوحة يوم 17 فبراير المقبل، بينما ذكرت تقارير أن كاف حدد سبتمبر المقبل موعدا لكأس السوبر 2021

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف.

فيما توج نهضة بركان بالكونفدرالية بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد.