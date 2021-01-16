تقرير تركي: تريزيجيه وأحمد موسى في قائمة جالاتا سراي لميركاتو الشتاء

يضع نادي جالاتا سراي التركي، محمود حسن "تريزيجيه" والنيجيري أحمد موسى ضمن أهدافه لتدعيم صفوف الفريق حال فشل التعاقد مع إدين فيتشا وهنري أونيكورو.

ووفقا لموقع "FotoMac" التركي فأن انتقال أونيكورو وفيتشا سيكلف الأسود التركية 15 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين رواتب للثنائي وهو ما لا يناسب النادي.

أونيكورو عاد إلى موناكو الفرنسي من جديد عقب انتهاء إعارته مع جالاتا سراي الموسم الماضي.

بينما يعد البوسني إدين فيتشا ضمن أفضل لاعبي الدوري التركي في السنوات الماضية، إذ قاد إسطنبول باشاك شهير للتتويج بلقب الدوري التركي الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.

وأضاف التقرير "حقيقة أن أحمد موسى لاعبا حرا واستعداد أستون فيلا لإعارة تريزيجيه لمدة 6 أشهر يجعل الثنائي يبرز".

وسيكلف الثنائي وفقا للتقرير مليوني يورو لمدة 6 أشهر فقط، في ظل تواجدهم ضمن قائمة فاتح تريم المدير الفني للأحمر والأصفر.

أحمد موسى صار لاعبا حرا عقب رحيله عن النصر السعودي في أكتوبر الماضي.

بينما يغيب تريزيجيه عن أستون فيلا منذ نهاية شهر نوفمبر بعد تعرضه للإصابة.

ولم يشارك تريزيجيه خلال الموسم الجاري مع أستون فيلا سوى في 10 مباريات فقط صنع خلالهم هدفين.