مونديال اليد - أفضل لاعب في العالم يشيد بإجراءات مصر 2021 الاحترازية

السبت، 16 يناير 2021 - 13:19

كتب : FilGoal

ميكيل هانسن - الدنمارك

أشاد ميكيل هانسن نجم منتخب الدنمارك، وأفضل لاعبي العالم في النسخة الماضية من بطولة العالم، بالإجراءات الاحترازية المطبقة في مصر 2021.

وقال هانسن بعد مباراة فريقه ضد البحرين للموقع الرسمي للبطولة: "عدم حضور الجماهير للمباريات كان القرار السليم في ظل فيروس كورونا".

وأوضح "حتى الآن، الأمور على ما يرام في الفندق، أتفهم أنه من الصعب السيطرة على تلك الأمور. نبقى في الدور الخاص بنا ولا نجازف، ونستمتع بوقتنا معا".

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وعن الفوز ضد البحرين 34-20 أضاف هانسن: "قمنا بعمل جيد، سيطرنا بشكل جيد وكان يوما جيدا بالنسبة لنا".

وشدد "أظن أننا في مستوى عال، هناك ضغط علينا كوننا قادمين للحفاظ على اللقب لكن هناك ستة فرق يمكنها المنافسة".

وأتم "منتخب مصر يقدم أداءً رائعا حتى في غياب الجمهور، وكذلك النرويج وإسبانيا وكرواتيا وسلوفينيا وألمانيا والسويد. لو لم نكن في 100% من جاهزيتنا، سنعاني".

مونديال اليد مصر 2021 ميكيل هانسن
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