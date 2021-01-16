مدرب أتروميتوس اليوناني: وردة يستطيع اللعب في أي دوري طالما يمتلك ذهنا صافيا

السبت، 16 يناير 2021 - 13:08

كتب : FilGoal

عمرو وردة

تحدث المدرب النمساوي دامير كانادي المدير الفني لـ أتروميتوس عن عمرو وردة لاعب باوك.

عمرو وردة

النادي : باوك سالونيكي

باوك سالونيكي

وقال كانادي عبر إذاعة "Metropolis 95.5" اليونانية: "وردة ساعدنا وأنا سعيد لإيجاده للطريق المناسب، أردت ضمه الصيف الماضي، لكن في النهاية انضم لفولوس ثم عاد لباوك".

وأضاف "لديه الإيمان وهو يعرف أنها فرصته الأخير، وأنا سعيد لأجله".

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وتابع "هو ليس شخصية صعبة، هو لاعب خاص داخل وخارج الملعب، هو شخصية جيدة".

وأكمل "إذا اعطيته الدور المناسب سيؤدي، لأن لديه الجودة"

وأتم "يستطيع اللعب في أي دوري، طالما يمتلك ذهنا صافيا".

وردة منذ عودته إلى باوك خاض 3 مباريات منها مباراة ضد أتروميتوس وخسرها بنتيجة 3-2 أمام مدربه السابق.

وسبق أن درب دامير وردة في صفوف أتروميتوس موسمي 2017-18 و2018-19، وسجل المصري تحت قيادته 13 هدفا وصنع 9 في 42 مباراة.

عمرو وردة باوك دامير كانادي
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