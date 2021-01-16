تقارير: "الحرب" تبدأ بين جوانزو إيفرجراند وفابيو كانافارو

يبدو أن استمرار الإيطالي فابيو كانافارو في تدريب جوانزو إيفرجراند الصيني بات صعبا في ظل "الحرب الدائرة" بين الطرفين.

صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية تحدثت عن أزمة بين الطرفين تعود لديسمبر الماضي عقب انتهاء مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا العام الماضي.

إيفرجراند خرج في عام 2020 بدون أي بطولة بعدما خسر لقب الدوري في النهائي لحساب جيناسو سونينج ومن ثم ودع دوري أبطال آسيا من دور المجموعات.

وكنوع من أنواع العقاب قررت إدارة النادي الصيني معاقبة المدرب الإيطالي وطاقمه بالإبقاء عليهم لمدة 12 يوما في أحد فنادق الدوحة بقطر رغم انتهاء مشوار الفريق من المسابقة الآسيوية.

التقارير المنتشرة حينها أشارت إلى بقائهم بسبب فيروس كورونا، لكن تقرير الصحيفة الإيطالية أشار إلى تدخل السفارة الإيطالية في قطر لحل الأزمة والتدخل لعودة كانافارو إلى إيطاليا.

الخروج دون بطولات في 2020 ورغبة كانافارو لخوض تجربة التدريب في أوروبا فتحت "حربا دائرة" بين الطرفين وفقا لموقع "zerozero" البرتغالي، إذ يسعى النادي الصين لإجبار الإيطالي على فسخ التعاقد من طرفه.

موقع "xinhuanet” الصيني أشار أن كانافارو وصل لمدينة شنجهاي الصينية يوم أمس الجمعة، ودخل الحجر الصحي في البلاد لمدة 14 يوما.

وسيبدأ الفريق الصيني معسكره قبل انطلاق موسم 2021 دون المدير الفني البالغ 47 عاما.

ويتقاضى كانافارو 15 مليون يورو صافية سنويا ويقود الفرق منذ 2017.

وقاد كانافارو إيفرجراند في 112 مباراة وتُوج بلقب الدوري الصيني 2019.