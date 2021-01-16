موراتا: سأقول لأولادي لعبت مع رونالدو.. وسأطلب قميص لوكاكو بعد لقاء إنتر

أثنى ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس على زميله كريستيانو رونالدو، مشيرا إلى سعادته باللعب بجوار الأيقونة البرتغالية.

وقال الإسباني في حواره مع قناة سكاي سبورت إيطاليا:"اللعب معه سهل، في أحيان لا يسجل لاعبون عاديون، لكنه يحرز أهدافا باستمرار. أرسلت له تمريرة حاسمة في لقاء بارما لن يراها ويفهمها إلا هو. إنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ".

وأضاف "نضجت وأنا أشاهده وكنت متحمسا للعب معه وباولو ديبالا. هناك لاعبون في أعلى مستوى. تتمتع بعلاقة رائعة معهم خارج الملعب، سأقول لأولادي إنني لعبت معهم".

وأشاد موراتا بروميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان، منافسه يوم الأحد، مشيرا إلى أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم.

وأردف اللاعب الأسبق لتشيلسي وأتليتكو مدريد "لوكاكو أحد أفضل المهاجمين في العالم، متكامل. شخص رائع، أحب رؤيته يلعب. مع نهاية المباراة سأطلب منه قميصه كتذكار. سنحاول إيقافه في الملعب رغم صعوبة الأمر".

سيسعى يوفنتوس لتذليل الفارق مع المتصدرين، ميلان وإنتر ميلان، حين يحل ضيفا على الأخير في الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس، حامل اللقب، المركز الرابع في ترتيب الدوري مبتعدا بأربع نقاط عن إنتر الوصيف وبسبع نقاط عن ميلان المتصدر.

وللفريق مباراة مؤجلة ضد نابولي.