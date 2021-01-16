فتح الله: نسعى لتحقيق أهدافنا دون استعجال.. وأردنا عدم المجازفة بـ إكرامي ضد المقاولون

يستغرب محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز من التقارير التي تشير لوجود أزمات داخل صفوف الفريق.

وقال فتح الله لقناة "MBC مصر": "أحمد فتحي لاعب كبير ومهم للكرة المصرية مثله مثل لاعبي الفريق نقدرهم ونحترمهم".

وأضاف "قصة المشاكل نسمعها ونستغرب وجود ذلك على أرض الواقع، لأن اللاعبين يشاركون والمشاكل غير موجودة، لا يوجد لاعب في العالم لا يشعر بالحزن عندما لا يلعب".

وتحدث عن إصابة شريف إكرامي أمام المقاولون العرب: "تعرض لإصابة في الركبة خلال الشوط الأول وبعد مطالعة الطبيب بين الشوطين له، قررنا عدم المجازفة وإشراك المهدي سليمان بدلا منه".

وعن أهداف النادي في حصد الألقاب واصل: "لدينا أهداف وطموح مشروع ولدينا الإمكانيات المادية والبشرية، ونعمل لتحقيق الأهداف دون استعجال، نحن في بداية الموسم وهناك من يحكم من مباراة أو اثنين رغم أن الموسم طويل".

وأتم متسائلا "هل سنحصد لقب من الأسبوع الثاني في الدوري؟، في أول موسم لنا في البطولات الإفريقية وصلنا للنهائي وخسرنا بخطأ تحكيمي غير طبيعي".

وتفوق بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف على المقاولون العرب في قمة الجولة السابعة من الدوري المصري.

وارتقى بيراميدز للمركز الرابع برصيد 12 نقطة.