خبر في الجول - أجايي يعود لتدريبات الأهلي الجماعية يوم الإثنين

السبت، 16 يناير 2021 - 11:27

كتب : حسام نور الدين

جونيور أجايي - الأهلي

علم FilGoal.com أن جونيور أجايي لاعب الأهلي سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية يوم الإثنين المقبل.

جونيور أجاي

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعافى النيجيري من إصابة في الكاحل وخاض تدريبات تأهيلية خلال الفترة الماضية.

وسيخضع أجايي لاختبار طبي قبل مران الإثنين في ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة.

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ولم يشارك الجناح البالغ عمره 24 عاما في أي مباراة مع الأهلي منذ نهائي دوري أبطال إفريقيا في 27 نوفمبر الماضي.

ويحل الأهلي ضيفا على البنك الأهلي يوم الأحد في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي، حامل اللقب، ترتيب البطولة متساويا مع غريمه التقليدي الزمالك.

وفاز الأهلي في 5 مباريات وتعادل مع وادي دجلة وله لقاء مؤجل ضد الزمالك.

الأهلي أجايي
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